Сейчас и в 2014 ситуация разная. Это в 2014 мировому сообществу РФ могла заливать про "гражданский конфликт". Тут же самая непосредственная агрессия российских войск, которых в "отпускники" не запишешь.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:11
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Сейчас и в 2014 ситуация разная. Это в 2014 мировому сообществу РФ могла заливать про "гражданский конфликт". Тут же самая непосредственная агрессия российских войск, которых в "отпускники" не запишешь.
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:27
висмикнуть гривну можно толко с текущего счета, с депозитов ноль
покупать в январе понятно, а продавать уже можно или еще рано
у нас за час (с 14:30-15:30) обменки обновили курс со 28,10-28,30 на 28,10-28,50
отп уже отдает по 28,75 (от клоуны)
где можно сдать по 28,50?
у кого сейчас самый высокий курс на продаж?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:56
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Ну папа уже попросил наполнить банкоматы.
Я в полной запаре на работе, прозевал лонгацию евро в газмясе, в пятницу жене кредитку погасил, на 12кГрн.
Принял решение сосредоточиться на работе - по заветам дедушки Азирова.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:12
Недавно написанные цифры уже не актуальны.Пошли за 29.Считаю что временно.Вероятность 85% что нада лить.Но и потом не провтыкать откуп.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:13
Ой, да ещё времени куча.Просто теперь при откате ниже 28 можем не залететь уже.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
в свете последних событий завтра за тридцать перевалит, а там по инерции курс еще может намотает несколько гривен за долляр. будем посмотреть.
Додано: Пон 26 лис, 2018 19:52
Хто сказав купувати в січні??? Можна уважно читати те, що пробуєте коментувати?
І чи я забороняю Вам продавати? Чому Ви ранішке жодного разу не питали коли ВАМ ПРОДАВАТИ ВАШУ валюту???
Я буду зливати якщо перейде 30 скільки і на якому саме рівні буде залежати від ситуації.
Якщо сьогодні бізнесмени, які активно торгують з агресором, чи лобісти їх інтересів не проголосують введення ВС, можна злити завтра зранку, якщо буде можливість по 28,7 чи вище.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 26 лис, 2018 20:11
orest
Якщо сьогодні бізнесмени, які активно торгують з агресором, чи лобісти їх інтересів не проголосують введення ВС, можна злити завтра зранку, якщо буде можливість по 28,7 чи вище.
Уже неоднократно бывало, что после таких подскоков случался откат.Но тут неделя только началась и завтра пока непонятно будут ли идти дальше.А ведь могут. просто потому. что курсом сейчас движет паника, значит сделают попытку пробить 30, как без этого.Завтра однозначно проблема никуда не исчезнет и толпа не поймёт ещё что её загоняют.Я считаю, что курс должен быть и не 30 а более, но совсем не по вчерашней причине.А тогда когда оголятся звр и выйдет стерилизованная гривна наружу.Сейчас в принципе и есть процесс атаки гривны на вал рынок.Вал рынок сдерживает курс тем, что свободная гривна не идёт в него полностью.Многие булки расслабили и держат большие суммы в наличке или депо или в обороте.А тут жухнуло и гривна сразу из всех мест хлынула в обнал.Вот и посмотрим, зальют ли банки спрос долларом по цене гораздо выше мб Ведь им же выгодно.Поэтому и ждать особо некогда.Да по психологическому курсу 30 можно смело лить, его мы пока уверенно не возьмём.Но и по 30 пока лить некуда...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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