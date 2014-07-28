Додано: Пон 26 лис, 2018 20:11

Якщо сьогодні бізнесмени, які активно торгують з агресором, чи лобісти їх інтересів не проголосують введення ВС, можна злити завтра зранку, якщо буде можливість по 28,7 чи вище.Уже неоднократно бывало, что после таких подскоков случался откат.Но тут неделя только началась и завтра пока непонятно будут ли идти дальше.А ведь могут. просто потому. что курсом сейчас движет паника, значит сделают попытку пробить 30, как без этого.Завтра однозначно проблема никуда не исчезнет и толпа не поймёт ещё что её загоняют.Я считаю, что курс должен быть и не 30 а более, но совсем не по вчерашней причине.А тогда когда оголятся звр и выйдет стерилизованная гривна наружу.Сейчас в принципе и есть процесс атаки гривны на вал рынок.Вал рынок сдерживает курс тем, что свободная гривна не идёт в него полностью.Многие булки расслабили и держат большие суммы в наличке или депо или в обороте.А тут жухнуло и гривна сразу из всех мест хлынула в обнал.Вот и посмотрим, зальют ли банки спрос долларом по цене гораздо выше мбВедь им же выгодно.Поэтому и ждать особо некогда.Да по психологическому курсу 30 можно смело лить, его мы пока уверенно не возьмём.Но и по 30 пока лить некуда...