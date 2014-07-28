1. таких криптотемпов в гривне я конечно не ожидал
все говорят про выше 29 в городах ; смотрю в Одессе есть по 28.7 (причем в обычных "дорогих" обменках) - ничего не понимаю.
28- конечно слабо представляется в обозримом будущем .
что делать с гривной своей не поменяной, к-рая благополучно ходила между банками в недрах СЭПа НБУ в момент роста курса и не успелась сконвертироваться - я пока не знаю что делать, то ли ждать нормального курса, то ли положить таки на полугодовое депо и благополучно доложить весной в ремонт. ХЗ.
Покупать по 28.7; 29 ... как-то религия не позволяет. Хотя завтра єто может быть дешево
А может социальный долляр будет.