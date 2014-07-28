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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 26 лис, 2018 20:32
1. таких криптотемпов в гривне я конечно не ожидал
все говорят про выше 29 в городах ; смотрю в Одессе есть по 28.7 (причем в обычных "дорогих" обменках) - ничего не понимаю.
28- конечно слабо представляется в обозримом будущем .
что делать с гривной своей не поменяной, к-рая благополучно ходила между банками в недрах СЭПа НБУ в момент роста курса и не успелась сконвертироваться - я пока не знаю что делать, то ли ждать нормального курса, то ли положить таки на полугодовое депо и благополучно доложить весной в ремонт. ХЗ.
Покупать по 28.7; 29 ... как-то религия не позволяет. Хотя завтра єто может быть дешево
А может социальный долляр будет.
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Alex2007
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Додано: Пон 26 лис, 2018 21:27
Alex2007 написав:
1. таких криптотемпов в гривне я конечно не ожидал
все говорят про выше 29 в городах ; смотрю в Одессе есть по 28.7 (причем в обычных "дорогих" обменках) - ничего не понимаю. 28- конечно слабо представляется в обозримом будущем .
что делать с гривной своей не поменяной, к-рая благополучно ходила между банками в недрах СЭПа НБУ в момент роста курса и не успелась сконвертироваться - я пока не знаю что делать, то ли ждать нормального курса, то ли положить таки на полугодовое депо и благополучно доложить весной в ремонт. ХЗ.
Покупать по 28.7; 29 ... как-то религия не позволяет. Хотя завтра єто может быть дешево
А может социальный долляр будет.
Варианта два
1 - ждать
2 - депо
Покупают две категории, кто продал товар в пересчёте па 30 им пофиг и возможно нужно на закупку за валюту.И паникёры.Курс должен по честному дойти до 40 а не так как сегодня...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 27 лис, 2018 00:24
Практически полностью согласен с постом orest
"а от 14.46, правда, сомневаюсь, что ситуация кратковременная. Судить очень сложно, много непонятного в объяснениях и поведении обеих сторон. Вообще вся ситуация очень дурно пахнет. Трудно говорить о целях, тем более что и целей может быть много и игроков достаточно, а информации явно не хватает. Но не думаю, что всё это затевалось просто так, чтобы успокоиться за пару дней. (Хотя, возможно, что вся задумка сорвалась на первом этапе - ВП не удалось ввести так, как планировалось).
МБ сегодня, возможно, просто не успел среагировать - заявки на покупку надо подавать заранее, посмотрим, что будет завтра, повторит ли МБ сегодняшние рекорды нала.
Вот вам (нам) и прогнозы - кто мог рассчитывать на такое? В результате все наши прогнозы и рассуждения - в топку.
Сейчас мне очень интересно, что будет дальше. Повторю, мне не очень верится, что на этом столкновении и вводе ВП всё закончится. Vitl
, до 40 то вже занадто. Потом до 30 не откатишь. Для 40 должны либо начаться серьёзные военные действия, либо мировой кризис с резким падением цен на металлы и зерно. Пока этого нет (и в ближайшем будущем не ожидаю), в цифру 40 не верю, даже кратковременно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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ЛАД
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Додано: Вів 27 лис, 2018 05:57
Доброго времени суток. Чаще буду почитывать, реже - пописывать. Часто использовал инфо с данного ресурса в т.ч. для валютных манипуляций...Думал писать в зеленом вагоне, но там мои мысли точно затеряются.
Вчера около 13-00 снял гривну с карточного счета, взял евро по 32 в ОТП, ойро было еще, но пошел искать доляры (в отп индикатив был 28.03)...В Альфе евро был по 32.2, но доляров уже не было (кассир сказала, что курсы сегодня меняли каждый час, хотя пару месяцев назад интересовался по телефону, сказали, что обычно меняют несколько раз в день в определенное время, причем в разные дни курс меняли в разное время. Если ошибаюсь, пусть знающие подтвердят или опровергнут)...В Идее был перерыв, валюты не было. Около 14-00 в одном отделении Привата, Ощаде, Авале и Укрсибе - тоже не было. В Агриколе (14-10) было и то и другое, но уже по-другим котировкам. Первично 28-25, 32-00. Затем 28-4 и 32-4. Спустя час в Альфе все еще было евро по 32.2. Пошел за еврой в ОТП, зашел в другое отделение Привата, наконец-то доляр по 28.15! Там же было и евро по 32.05, бОльшую часть после меня купил какой то дядька, мне уже было достатньо. Затем снова ради интереса зашел в ОТП и там уже не было ни того ни другого, хотя в 13-00 обещали на завтра подкрепление доляром...Суммы
покупки все мелкие (3-х значные)
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UEG_U_
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Додано: Вів 27 лис, 2018 07:53
UEG_U_
валюта в банках есть и ее вчера просто перестали продавать по команде из Киева (каждый банк получил указание от своих топов)-потому как её всем не хватит, да и зачем с перепугу покупать валюту на панических курсах.
вчера был неординарный день, а вообще банки устанавливают курс утром с 09-10
потом в 12-13 корректируют, если сильное изменение за день, то возможно изменение курс 2-й раз за день в 14-15
ждем открытие МБ и ЧР -там посмотрим куда курс пойдет
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prodigy
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