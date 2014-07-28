Додано: Вів 27 лис, 2018 00:24

Практически полностью согласен с постом"а от 14.46, правда, сомневаюсь, что ситуация кратковременная. Судить очень сложно, много непонятного в объяснениях и поведении обеих сторон. Вообще вся ситуация очень дурно пахнет. Трудно говорить о целях, тем более что и целей может быть много и игроков достаточно, а информации явно не хватает. Но не думаю, что всё это затевалось просто так, чтобы успокоиться за пару дней. (Хотя, возможно, что вся задумка сорвалась на первом этапе - ВП не удалось ввести так, как планировалось).МБ сегодня, возможно, просто не успел среагировать - заявки на покупку надо подавать заранее, посмотрим, что будет завтра, повторит ли МБ сегодняшние рекорды нала.Вот вам (нам) и прогнозы - кто мог рассчитывать на такое? В результате все наши прогнозы и рассуждения - в топку.Сейчас мне очень интересно, что будет дальше. Повторю, мне не очень верится, что на этом столкновении и вводе ВП всё закончится., до 40 то вже занадто. Потом до 30 не откатишь. Для 40 должны либо начаться серьёзные военные действия, либо мировой кризис с резким падением цен на металлы и зерно. Пока этого нет (и в ближайшем будущем не ожидаю), в цифру 40 не верю, даже кратковременно.