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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1154115511561157
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:32

от-жеж олень

1. таких криптотемпов в гривне я конечно не ожидал :o

все говорят про выше 29 в городах ; смотрю в Одессе есть по 28.7 (причем в обычных "дорогих" обменках) - ничего не понимаю. :roll:

28- конечно слабо представляется в обозримом будущем .

что делать с гривной своей не поменяной, к-рая благополучно ходила между банками в недрах СЭПа НБУ в момент роста курса и не успелась сконвертироваться - я пока не знаю что делать, то ли ждать нормального курса, то ли положить таки на полугодовое депо и благополучно доложить весной в ремонт. ХЗ. :twisted:
Покупать по 28.7; 29 ... как-то религия не позволяет. Хотя завтра єто может быть дешево :lol:
А может социальный долляр будет. :oops:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 21:27

  Alex2007 написав:1. таких криптотемпов в гривне я конечно не ожидал :o

все говорят про выше 29 в городах ; смотрю в Одессе есть по 28.7 (причем в обычных "дорогих" обменках) - ничего не понимаю. 28- конечно слабо представляется в обозримом будущем .

что делать с гривной своей не поменяной, к-рая благополучно ходила между банками в недрах СЭПа НБУ в момент роста курса и не успелась сконвертироваться - я пока не знаю что делать, то ли ждать нормального курса, то ли положить таки на полугодовое депо и благополучно доложить весной в ремонт. ХЗ. :twisted:
Покупать по 28.7; 29 ... как-то религия не позволяет. Хотя завтра єто может быть дешево :lol:
А может социальный долляр будет. :oops:


Варианта два
1 - ждать
2 - депо
Покупают две категории, кто продал товар в пересчёте па 30 им пофиг и возможно нужно на закупку за валюту.И паникёры.Курс должен по честному дойти до 40 а не так как сегодня... :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 00:24

Практически полностью согласен с постом orest"а от 14.46, правда, сомневаюсь, что ситуация кратковременная. Судить очень сложно, много непонятного в объяснениях и поведении обеих сторон. Вообще вся ситуация очень дурно пахнет. Трудно говорить о целях, тем более что и целей может быть много и игроков достаточно, а информации явно не хватает. Но не думаю, что всё это затевалось просто так, чтобы успокоиться за пару дней. (Хотя, возможно, что вся задумка сорвалась на первом этапе - ВП не удалось ввести так, как планировалось).
МБ сегодня, возможно, просто не успел среагировать - заявки на покупку надо подавать заранее, посмотрим, что будет завтра, повторит ли МБ сегодняшние рекорды нала.
Вот вам (нам) и прогнозы - кто мог рассчитывать на такое? В результате все наши прогнозы и рассуждения - в топку. :)
Сейчас мне очень интересно, что будет дальше. Повторю, мне не очень верится, что на этом столкновении и вводе ВП всё закончится. :(

Vitl, до 40 то вже занадто. Потом до 30 не откатишь. Для 40 должны либо начаться серьёзные военные действия, либо мировой кризис с резким падением цен на металлы и зерно. Пока этого нет (и в ближайшем будущем не ожидаю), в цифру 40 не верю, даже кратковременно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 07:53

UEG_U_

валюта в банках есть и ее вчера просто перестали продавать по команде из Киева (каждый банк получил указание от своих топов)-потому как её всем не хватит, да и зачем с перепугу покупать валюту на панических курсах.
вчера был неординарный день, а вообще банки устанавливают курс утром с 09-10
потом в 12-13 корректируют, если сильное изменение за день, то возможно изменение курс 2-й раз за день в 14-15

ждем открытие МБ и ЧР -там посмотрим куда курс пойдет
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
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