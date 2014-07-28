Додано: Вів 27 лис, 2018 05:57

Доброго времени суток. Чаще буду почитывать, реже - пописывать. Часто использовал инфо с данного ресурса в т.ч. для валютных манипуляций...Думал писать в зеленом вагоне, но там мои мысли точно затеряются.

Вчера около 13-00 снял гривну с карточного счета, взял евро по 32 в ОТП, ойро было еще, но пошел искать доляры (в отп индикатив был 28.03)...В Альфе евро был по 32.2, но доляров уже не было (кассир сказала, что курсы сегодня меняли каждый час, хотя пару месяцев назад интересовался по телефону, сказали, что обычно меняют несколько раз в день в определенное время, причем в разные дни курс меняли в разное время. Если ошибаюсь, пусть знающие подтвердят или опровергнут)...В Идее был перерыв, валюты не было. Около 14-00 в одном отделении Привата, Ощаде, Авале и Укрсибе - тоже не было. В Агриколе (14-10) было и то и другое, но уже по-другим котировкам. Первично 28-25, 32-00. Затем 28-4 и 32-4. Спустя час в Альфе все еще было евро по 32.2. Пошел за еврой в ОТП, зашел в другое отделение Привата, наконец-то доляр по 28.15! Там же было и евро по 32.05, бОльшую часть после меня купил какой то дядька, мне уже было достатньо. Затем снова ради интереса зашел в ОТП и там уже не было ни того ни другого, хотя в 13-00 обещали на завтра подкрепление доляром...Суммы

покупки все мелкие (3-х значные)