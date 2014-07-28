Додано: Вів 27 лис, 2018 11:48

ЛАД

Vitl, до 40 то вже занадто. Потом до 30 не откатишь. Для 40 должны либо начаться серьёзные военные действия, либо мировой кризис с резким падением цен на металлы и зерно. Пока этого нет (и в ближайшем будущем не ожидаю), в цифру 40 не верю, даже кратковременно.



Вы опять мало что поняли из моего написанного.

Сомневались что быстро всё пройдёт - вот вам и откат.А конфликт он уже годы идёт и будет проявляться то там то там.На курс это влиять не должно, как вчера, это был загон таких сомневающихся.Курс 40 это нормальный справедливый курс, и цель откатывать от него вниз не стояла бы, если он случился бы.и не нужно ничего из вашего перечисленного для этого курса, нужно просто показать реальную обстановку в стране. чтобы люди изъяли сотни миллиардов гривен стерилизованных в депо, овгз в матрасах(есть и такие).вчерашний день очень наглядный пример - по 29,50 гребли и гривна нашлась.Также вчера яркий пример, почему адекватные люди сидят в зелёном танке.Да потому, что никто не знает, что будет в какой то случайный день и никто не сможет отоварить большую гривну.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.