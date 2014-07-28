Додано: Вів 27 лис, 2018 13:15

ЛАД



Я не верю в "справедливые курсы" 25- по 2006-му, но не считаю на сегодня справедливой и цифру 40.



Принимаю ваше замечание.Я загнул.Но цифру взял просто ровную и большую.На самом деле все мы понимаем и ощутили инфляцию по доллару накрывшую нас.В стране отдан приоритет бизнесу, кот контролирую и лоббируют верха.А нужды народа на заднем плане.Из этого вытекает, что продукты лучше продать дороже за рубеж.Лучше взять и раздерибанить транш(какой то процент от него), а люди пусть платят за газ втридорого.И т д.Вот и получилась долларовая инфляция выше гривневой.Если поменять вектора приоритетов, то многое может пересчитаться...Но конечно и однозначно что нужно жить по текущим реалиям. а не фантазиям.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.