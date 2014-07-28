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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 27 лис, 2018 13:08
как я и предполагал, что загон стихнет за 1 одни сутки-так и случилось
я немного поучаствовал в этой суете, вчера после 13.00 слил по 28,38(и всю гривну кинул на НР депо и газмяс), вечером решил усредниться и сдал столько же по 28,75. сегодня решил откупиться, но вышел на охоту слишком рано (откупил в симе на депо по 28,60) и еще осталось треть от суммы гривен и вот думаю (подождать еще просадки или уже откупаться по 28,50)
п.с. кстати пик был ночью и утром,
ветконг начал утро на 7км приемом по 29,40/50 уже к 10.00 упал прием до 29,00
к обеду курсы 28,30-28,50
мог бы теоретически получить 600 долл за день, если бы слился утром по 29,40 (но ладно, значит в другой раз буду тормозить как все и останусь в зеленом танке)
Востаннє редагувалось prodigy
в Вів 27 лис, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 13:15
ЛАД
Я не верю в "справедливые курсы" 25- по 2006-му, но не считаю на сегодня справедливой и цифру 40.
Принимаю ваше замечание.Я загнул.Но цифру взял просто ровную и большую.На самом деле все мы понимаем и ощутили инфляцию по доллару накрывшую нас.В стране отдан приоритет бизнесу, кот контролирую и лоббируют верха.А нужды народа на заднем плане.Из этого вытекает, что продукты лучше продать дороже за рубеж.Лучше взять и раздерибанить транш(какой то процент от него), а люди пусть платят за газ втридорого.И т д.Вот и получилась долларовая инфляция выше гривневой.Если поменять вектора приоритетов, то многое может пересчитаться...Но конечно и однозначно что нужно жить по текущим реалиям. а не фантазиям.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 27 лис, 2018 13:22
prodigy
мог бы теоретически получить 600 долл за день, если бы слился утром по 29,40 (но ладно, значит в другой раз буду тормозить как все и останусь в зеленом танке)
Я одновременно и в зелёном танке и не торможу.Поясняю как это делается.Деньги разбиты на две основные части - рисковые и безрисковые.Безрисковые это и есть зелёный танк.и вылазить из него даже вчера не было нужды. т к никто не мог дать 100% гарантии сегодняшнего обратного отскока, курс мог запросто на импульсе пересечь 30.Я вчера даже написал - вероятность что нужно сливать по моим соображениям 85%
А рисковую часть своих средств я использую там где и положено её использовать...и 600 долларов за день это сумма в 1,5-2 раза меньшая чем у меня бывает за тот же один день плюс или честно признаюсь и минус.Каждый играет на своём инструменте.Меня давно не привлекают депозиты и евробакс и гривнабакс тем более.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 27 лис, 2018 13:33
Vitl написав:
......
Каждый играет на своём инструменте.Меня давно не привлекают депозиты и евробакс и гривнабакс тем более.
Продолжаете с битками?
Если можно, Вы как-то сказали о прибыли от битка, не покупая его, как это?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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