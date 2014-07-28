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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 27 лис, 2018 13:08
как я и предполагал, что загон стихнет за 1 одни сутки-так и случилось
я немного поучаствовал в этой суете, вчера после 13.00 слил по 28,38(и всю гривну кинул на НР депо и газмяс), вечером решил усредниться и сдал столько же по 28,75. сегодня решил откупиться, но вышел на охоту слишком рано (откупил в симе на депо по 28,60) и еще осталось треть от суммы гривен и вот думаю (подождать еще просадки или уже откупаться по 28,50)
п.с. кстати пик был ночью и утром,
ветконг начал утро на 7км приемом по 29,40/50 уже к 10.00 упал прием до 29,00
к обеду курсы 28,30-28,50
мог бы теоретически получить 600 долл за день, если бы слился утром по 29,40 (но ладно, значит в другой раз буду тормозить как все и останусь в зеленом танке)
Востаннє редагувалось prodigy
в Вів 27 лис, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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prodigy
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Додано: Вів 27 лис, 2018 13:15
ЛАД
Я не верю в "справедливые курсы" 25- по 2006-му, но не считаю на сегодня справедливой и цифру 40.
Принимаю ваше замечание.Я загнул.Но цифру взял просто ровную и большую.На самом деле все мы понимаем и ощутили инфляцию по доллару накрывшую нас.В стране отдан приоритет бизнесу, кот контролирую и лоббируют верха.А нужды народа на заднем плане.Из этого вытекает, что продукты лучше продать дороже за рубеж.Лучше взять и раздерибанить транш(какой то процент от него), а люди пусть платят за газ втридорого.И т д.Вот и получилась долларовая инфляция выше гривневой.Если поменять вектора приоритетов, то многое может пересчитаться...Но конечно и однозначно что нужно жить по текущим реалиям. а не фантазиям.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 27 лис, 2018 13:22
prodigy
мог бы теоретически получить 600 долл за день, если бы слился утром по 29,40 (но ладно, значит в другой раз буду тормозить как все и останусь в зеленом танке)
Я одновременно и в зелёном танке и не торможу.Поясняю как это делается.Деньги разбиты на две основные части - рисковые и безрисковые.Безрисковые это и есть зелёный танк.и вылазить из него даже вчера не было нужды. т к никто не мог дать 100% гарантии сегодняшнего обратного отскока, курс мог запросто на импульсе пересечь 30.Я вчера даже написал - вероятность что нужно сливать по моим соображениям 85%
А рисковую часть своих средств я использую там где и положено её использовать...и 600 долларов за день это сумма в 1,5-2 раза меньшая чем у меня бывает за тот же один день плюс или честно признаюсь и минус.Каждый играет на своём инструменте.Меня давно не привлекают депозиты и евробакс и гривнабакс тем более.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 27 лис, 2018 13:33
Vitl написав:
......
Каждый играет на своём инструменте.Меня давно не привлекают депозиты и евробакс и гривнабакс тем более.
Продолжаете с битками?
Если можно, Вы как-то сказали о прибыли от битка, не покупая его, как это?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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ЛАД
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:24
ЛАД написав: Vitl написав:
......
Каждый играет на своём инструменте.Меня давно не привлекают депозиты и евробакс и гривнабакс тем более.
Продолжаете с битками?
Если можно, Вы как-то сказали о прибыли от битка, не покупая его, как это?
Как же не покупая, покупая.Но и продавая.Трейдинг.Я не буду скрывать, что всё достаточно сложно и страшно
Я реально получаю и убыток и прибыль вплоть до 2000$ в сутки.Но это максимум при огромных движениях.Тут своя технология.Убыток он относительный, т к я переливаю из одних монет в другие.Я не фиксирую убыток если общий баланс уменьшился на крупную сумму.Как правило через время идёт обратный ход.А вот прибыль можно и фиксировать. чтобы потом не потерять.Т о сложилась ситуация за полтора года, что я в плюсе по всей сумме сделок.Правда ожидаемый плюс должен был быть в десятки раз больше
.Но тема эта пока только набирает обороты.Я даю тут всем коллегам гарантию, что через несколько лет все будут каким либо боком использовать крипту.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 27 лис, 2018 17:34
prodigy написав:
ветконг начал утро на 7км приемом по 29,40/50
если бы поделился этой инфо с ночи или рано утром у мну сосед, как раз ехал туда, па 29.5 я б точно т.10 слил. а так, пока искал гонца, только штуку па 29 успел сдать на хлебушек...
а шо делать?
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чик
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Додано: Вів 27 лис, 2018 21:03
чик написав: prodigy написав:
ветконг начал утро на 7км приемом по 29,40/50
если бы поделился этой инфо с ночи или рано утром у мну сосед, как раз ехал туда, па 29.5 я б точно т.10 слил. а так, пока искал гонца, только штуку па 29 успел сдать на хлебушек...
Сложно однозначно сказать. правильно ли это было...В случае откупа назад значительно дешевле это да.
Востаннє редагувалось Vitl
в Вів 27 лис, 2018 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 27 лис, 2018 21:09
Что сейчас имеем...
Очевидное - сужение спреда.Но однако перешли на более высокую ступеньку.Т е где можно было подешевле нужно было откупать и не ждать возврат к 28.Что ещё в текущей можно заметить. это то, что совпали девал факторы такие как сезонность. типа пора бы и расти, плюс морской конфликт дал толчёк.
Востаннє редагувалось Vitl
в Вів 27 лис, 2018 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 27 лис, 2018 21:21
Кстати, очень скоро конец тура голосовалки.Хочу отметить, что очень правильное решение было принято брать несколько источников.особенно в сложившейся ситуации ориентироваться по одному было бы очень не точно.а так среднее более менее сгладит и не вызовет споров, т к оно среднее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 27 лис, 2018 21:23
Может кто то хочет уже на 15 декабря дать свой прогноз.Вон Орест за месяц вперёд почти угадал
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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