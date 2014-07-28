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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1156115711581159>
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:08

как я и предполагал, что загон стихнет за 1 одни сутки-так и случилось

я немного поучаствовал в этой суете, вчера после 13.00 слил по 28,38(и всю гривну кинул на НР депо и газмяс), вечером решил усредниться и сдал столько же по 28,75. сегодня решил откупиться, но вышел на охоту слишком рано (откупил в симе на депо по 28,60) и еще осталось треть от суммы гривен и вот думаю (подождать еще просадки или уже откупаться по 28,50)

п.с. кстати пик был ночью и утром,
ветконг начал утро на 7км приемом по 29,40/50 уже к 10.00 упал прием до 29,00
к обеду курсы 28,30-28,50

мог бы теоретически получить 600 долл за день, если бы слился утром по 29,40 (но ладно, значит в другой раз буду тормозить как все и останусь в зеленом танке)
Востаннє редагувалось prodigy в Вів 27 лис, 2018 13:19, всього редагувалось 1 раз.
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:15

ЛАД

Я не верю в "справедливые курсы" 25- по 2006-му, но не считаю на сегодня справедливой и цифру 40.

Принимаю ваше замечание.Я загнул.Но цифру взял просто ровную и большую.На самом деле все мы понимаем и ощутили инфляцию по доллару накрывшую нас.В стране отдан приоритет бизнесу, кот контролирую и лоббируют верха.А нужды народа на заднем плане.Из этого вытекает, что продукты лучше продать дороже за рубеж.Лучше взять и раздерибанить транш(какой то процент от него), а люди пусть платят за газ втридорого.И т д.Вот и получилась долларовая инфляция выше гривневой.Если поменять вектора приоритетов, то многое может пересчитаться...Но конечно и однозначно что нужно жить по текущим реалиям. а не фантазиям.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:22

prodigy

мог бы теоретически получить 600 долл за день, если бы слился утром по 29,40 (но ладно, значит в другой раз буду тормозить как все и останусь в зеленом танке)

Я одновременно и в зелёном танке и не торможу.Поясняю как это делается.Деньги разбиты на две основные части - рисковые и безрисковые.Безрисковые это и есть зелёный танк.и вылазить из него даже вчера не было нужды. т к никто не мог дать 100% гарантии сегодняшнего обратного отскока, курс мог запросто на импульсе пересечь 30.Я вчера даже написал - вероятность что нужно сливать по моим соображениям 85% :) А рисковую часть своих средств я использую там где и положено её использовать...и 600 долларов за день это сумма в 1,5-2 раза меньшая чем у меня бывает за тот же один день плюс или честно признаюсь и минус.Каждый играет на своём инструменте.Меня давно не привлекают депозиты и евробакс и гривнабакс тем более.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:33

  Vitl написав:......
Каждый играет на своём инструменте.Меня давно не привлекают депозиты и евробакс и гривнабакс тем более.

Продолжаете с битками?
Если можно, Вы как-то сказали о прибыли от битка, не покупая его, как это?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:24

  ЛАД написав:
  Vitl написав:......
Каждый играет на своём инструменте.Меня давно не привлекают депозиты и евробакс и гривнабакс тем более.

Продолжаете с битками?
Если можно, Вы как-то сказали о прибыли от битка, не покупая его, как это?


Как же не покупая, покупая.Но и продавая.Трейдинг.Я не буду скрывать, что всё достаточно сложно и страшно :) Я реально получаю и убыток и прибыль вплоть до 2000$ в сутки.Но это максимум при огромных движениях.Тут своя технология.Убыток он относительный, т к я переливаю из одних монет в другие.Я не фиксирую убыток если общий баланс уменьшился на крупную сумму.Как правило через время идёт обратный ход.А вот прибыль можно и фиксировать. чтобы потом не потерять.Т о сложилась ситуация за полтора года, что я в плюсе по всей сумме сделок.Правда ожидаемый плюс должен был быть в десятки раз больше :) .Но тема эта пока только набирает обороты.Я даю тут всем коллегам гарантию, что через несколько лет все будут каким либо боком использовать крипту.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:34

  prodigy написав:ветконг начал утро на 7км приемом по 29,40/50

если бы поделился этой инфо с ночи или рано утром у мну сосед, как раз ехал туда, па 29.5 я б точно т.10 слил. а так, пока искал гонца, только штуку па 29 успел сдать на хлебушек...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:03

  чик написав:
  prodigy написав:ветконг начал утро на 7км приемом по 29,40/50

если бы поделился этой инфо с ночи или рано утром у мну сосед, как раз ехал туда, па 29.5 я б точно т.10 слил. а так, пока искал гонца, только штуку па 29 успел сдать на хлебушек...


Сложно однозначно сказать. правильно ли это было...В случае откупа назад значительно дешевле это да.
Востаннє редагувалось Vitl в Вів 27 лис, 2018 21:09, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:09

Что сейчас имеем...
Очевидное - сужение спреда.Но однако перешли на более высокую ступеньку.Т е где можно было подешевле нужно было откупать и не ждать возврат к 28.Что ещё в текущей можно заметить. это то, что совпали девал факторы такие как сезонность. типа пора бы и расти, плюс морской конфликт дал толчёк.
Востаннє редагувалось Vitl в Вів 27 лис, 2018 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:21

Кстати, очень скоро конец тура голосовалки.Хочу отметить, что очень правильное решение было принято брать несколько источников.особенно в сложившейся ситуации ориентироваться по одному было бы очень не точно.а так среднее более менее сгладит и не вызовет споров, т к оно среднее.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:23

Может кто то хочет уже на 15 декабря дать свой прогноз.Вон Орест за месяц вперёд почти угадал :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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