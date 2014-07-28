Додано: Сер 28 лис, 2018 08:51

freeze



тут какая ситуация-тех "ну очень сильно перепугался"(или считал, что гривна временно стабильна-с ней удобней работать для бизнеса или віше % по депозиту)-тех валютчики отоварили по 29,5-30,3



как действовали банки в прошедшие 1,5 дня.

В понедельник паника начала нарастать с 11 часов-банки накинули 10-15коп. и продолжали продавать валюту как обычно (тот Пивденный продавал до об.перерыва по 28,15)

потом после обеда Киев оценил риски для БС (Смолий дал указание наполнить банкоматы, а "начальство" банков по телефону приказало валюту временно не продавать, спровоцировав этим ажиотажный спрос).

Как работали банки вчера: валюта под заказ (у вас закончился депо?нет? а просто так хотите купить 5к?...извините, пока валюту не продаем.)

чтобы купить в Симе в пределах 150к я ждал 1,5 часа пока Киев открыл "позицию", в Ощаде(28,40) и Укргазе(28,50) без проблем было купить виртуальный доллар, время было упущено в Симе(они почему курс вывесили только около 10-ти- я сидел в кабинет НО и ждал курс (вечером Сима закрылась 28,06), т.е. была надежда, что у них и с утра будет дешевле других.

с 10.40 Ощад и Укргаз накинули на продажу по 50коп и стали не конкурентны)))

Пумб с утра загнал курс "ту зе мун", но потом 2 раза понижал (закончил день на 28,50).

Сегодня увидим, если банки снизят еще , то загон реально был на 1 сутки. А если оставят вчерашние курсы (конца дня)28,50/60, то волатильность еще на 2 недели.

h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,

Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр