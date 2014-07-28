Ранувато, хоча гадаю, що буду ставити на 29.4, але це ще не точно. ;(
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Додано: Вів 27 лис, 2018 21:29
Додано: Вів 27 лис, 2018 21:34
Тут такие качели, что становится интересным.
Еще никогда за последние несколько лет не было ситуации с такой неопределенностью.
Думаю, что 29 не будет, буду ждать до дедлайна этапа голосовалки.
Додано: Сер 28 лис, 2018 08:51
freeze
тут какая ситуация-тех "ну очень сильно перепугался"(или считал, что гривна временно стабильна-с ней удобней работать для бизнеса или віше % по депозиту)-тех валютчики отоварили по 29,5-30,3
как действовали банки в прошедшие 1,5 дня.
В понедельник паника начала нарастать с 11 часов-банки накинули 10-15коп. и продолжали продавать валюту как обычно (тот Пивденный продавал до об.перерыва по 28,15)
потом после обеда Киев оценил риски для БС (Смолий дал указание наполнить банкоматы, а "начальство" банков по телефону приказало валюту временно не продавать, спровоцировав этим ажиотажный спрос).
Как работали банки вчера: валюта под заказ (у вас закончился депо?нет? а просто так хотите купить 5к?...извините, пока валюту не продаем.)
чтобы купить в Симе в пределах 150к я ждал 1,5 часа пока Киев открыл "позицию", в Ощаде(28,40) и Укргазе(28,50) без проблем было купить виртуальный доллар, время было упущено в Симе(они почему курс вывесили только около 10-ти- я сидел в кабинет НО и ждал курс (вечером Сима закрылась 28,06), т.е. была надежда, что у них и с утра будет дешевле других.
с 10.40 Ощад и Укргаз накинули на продажу по 50коп и стали не конкурентны)))
Пумб с утра загнал курс "ту зе мун", но потом 2 раза понижал (закончил день на 28,50).
Сегодня увидим, если банки снизят еще , то загон реально был на 1 сутки. А если оставят вчерашние курсы (конца дня)28,50/60, то волатильность еще на 2 недели.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 28 лис, 2018 08:56
кстати, о птичках
ВТБ накрыли медным тазом, а ВА ввели под курс 27,895
месяца через 1,5-2 фонд выплатит погорельцам -пойди потом купи валюту по 27,9 в первой декаде января
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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