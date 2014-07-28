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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 27 лис, 2018 21:29
Vitl написав:
Может кто то хочет уже на 15 декабря дать свой прогноз.Вон Орест за месяц вперёд почти угадал
Ранувато, хоча гадаю, що буду ставити на 29.4, але це ще не точно. ;(
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Додано: Вів 27 лис, 2018 21:34
10/9/9 написав: Vitl написав:
Может кто то хочет уже на 15 декабря дать свой прогноз.Вон Орест за месяц вперёд почти угадал
Ранувато, хоча гадаю, що буду ставити на 29.4, але це ще не точно. ;(
Тут такие качели, что становится интересным.
Еще никогда за последние несколько лет не было ситуации с такой неопределенностью.
Думаю, что 29 не будет, буду ждать до дедлайна этапа голосовалки.
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freeze
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Додано: Сер 28 лис, 2018 08:51
freeze
тут какая ситуация-тех "ну очень сильно перепугался"(или считал, что гривна временно стабильна-с ней удобней работать для бизнеса или віше % по депозиту)-тех валютчики отоварили по 29,5-30,3
как действовали банки в прошедшие 1,5 дня.
В понедельник паника начала нарастать с 11 часов-банки накинули 10-15коп. и продолжали продавать валюту как обычно (тот Пивденный продавал до об.перерыва по 28,15)
потом после обеда Киев оценил риски для БС (Смолий дал указание наполнить банкоматы, а "начальство" банков по телефону приказало валюту временно не продавать, спровоцировав этим ажиотажный спрос).
Как работали банки вчера: валюта под заказ (у вас закончился депо?нет? а просто так хотите купить 5к?...извините, пока валюту не продаем.)
чтобы купить в Симе в пределах 150к я ждал 1,5 часа пока Киев открыл "позицию", в Ощаде(28,40) и Укргазе(28,50) без проблем было купить виртуальный доллар, время было упущено в Симе(они почему курс вывесили только около 10-ти- я сидел в кабинет НО и ждал курс (вечером Сима закрылась 28,06), т.е. была надежда, что у них и с утра будет дешевле других.
с 10.40 Ощад и Укргаз накинули на продажу по 50коп и стали не конкурентны)))
Пумб с утра загнал курс "ту зе мун", но потом 2 раза понижал (закончил день на 28,50).
Сегодня увидим, если банки снизят еще , то загон реально был на 1 сутки. А если оставят вчерашние курсы (конца дня)28,50/60, то волатильность еще на 2 недели.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 08:56
Vitl написав:ЛАД
Я не верю в "справедливые курсы" 25- по 2006-му, но не считаю на сегодня справедливой и цифру 40.
Принимаю ваше замечание.Я загнул.Но цифру взял просто ровную и большую.На самом деле все мы понимаем и ощутили инфляцию по доллару накрывшую нас.В стране отдан приоритет бизнесу, кот контролирую и лоббируют верха.А нужды народа на заднем плане.Из этого вытекает, что продукты лучше продать дороже за рубеж.Лучше взять и раздерибанить транш(какой то процент от него), а люди пусть платят за газ втридорого.И т д.Вот и получилась долларовая инфляция выше гривневой.Если поменять вектора приоритетов, то многое может пересчитаться...Но конечно и однозначно что нужно жить по текущим реалиям. а не фантазиям.
кстати, о птичках
ВТБ накрыли медным тазом, а ВА ввели под курс 27,895
месяца через 1,5-2 фонд выплатит погорельцам -пойди потом купи валюту по 27,9 в первой декаде января
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Додано: Сер 28 лис, 2018 09:30
prodigy написав:freeze
тут какая ситуация-тех "ну очень сильно перепугался"(или считал, что гривна временно стабильна-с ней удобней работать для бизнеса или віше % по депозиту)-тех валютчики отоварили по 29,5-30,3
как действовали банки в прошедшие 1,5 дня.
В понедельник паника начала нарастать с 11 часов-банки накинули 10-15коп. и продолжали продавать валюту как обычно (тот Пивденный продавал до об.перерыва по 28,15)
потом после обеда Киев оценил риски для БС (Смолий дал указание наполнить банкоматы, а "начальство" банков по телефону приказало валюту временно не продавать, спровоцировав этим ажиотажный спрос).
Как работали банки вчера: валюта под заказ (у вас закончился депо?нет? а просто так хотите купить 5к?...извините, пока валюту не продаем.)
чтобы купить в Симе в пределах 150к я ждал 1,5 часа пока Киев открыл "позицию", в Ощаде(28,40) и Укргазе(28,50) без проблем было купить виртуальный доллар, время было упущено в Симе(они почему курс вывесили только около 10-ти- я сидел в кабинет НО и ждал курс (вечером Сима закрылась 28,06), т.е. была надежда, что у них и с утра будет дешевле других.
с 10.40 Ощад и Укргаз накинули на продажу по 50коп и стали не конкурентны)))
Пумб с утра загнал курс "ту зе мун", но потом 2 раза понижал (закончил день на 28,50).
Сегодня увидим, если банки снизят еще , то загон реально был на 1 сутки. А если оставят вчерашние курсы (конца дня)28,50/60, то волатильность еще на 2 недели.
Мне кажется что вероятно последнее.Ну ты прям трудишься , как прочесть хождения по мукам
Каждый так не смог бы слив-откуп делать.Большинство ленятся.
ПС мне кажется. что многие забыли о обычном повышении к концу года и плановых курсовых показателях, всё списали на конфликт.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 28 лис, 2018 09:39
Vitl написав: prodigy написав:freeze
тут какая ситуация-тех "ну очень сильно перепугался"(или считал, что гривна временно стабильна-с ней удобней работать для бизнеса или віше % по депозиту)-тех валютчики отоварили по 29,5-30,3
как действовали банки в прошедшие 1,5 дня.
В понедельник паника начала нарастать с 11 часов-банки накинули 10-15коп. и продолжали продавать валюту как обычно (тот Пивденный продавал до об.перерыва по 28,15)
потом после обеда Киев оценил риски для БС (Смолий дал указание наполнить банкоматы, а "начальство" банков по телефону приказало валюту временно не продавать, спровоцировав этим ажиотажный спрос).
Как работали банки вчера: валюта под заказ (у вас закончился депо?нет? а просто так хотите купить 5к?...извините, пока валюту не продаем.)
чтобы купить в Симе в пределах 150к я ждал 1,5 часа пока Киев открыл "позицию", в Ощаде(28,40) и Укргазе(28,50) без проблем было купить виртуальный доллар, время было упущено в Симе(они почему курс вывесили только около 10-ти- я сидел в кабинет НО и ждал курс (вечером Сима закрылась 28,06), т.е. была надежда, что у них и с утра будет дешевле других.
с 10.40 Ощад и Укргаз накинули на продажу по 50коп и стали не конкурентны)))
Пумб с утра загнал курс "ту зе мун", но потом 2 раза понижал (закончил день на 28,50).
Сегодня увидим, если банки снизят еще , то загон реально был на 1 сутки. А если оставят вчерашние курсы (конца дня)28,50/60, то волатильность еще на 2 недели.
Мне кажется что вероятно последнее.Ну ты прям трудишься , как прочесть хождения по мукам
Каждый так не смог бы слив-откуп делать.Большинство ленятся.
ПС мне кажется. что многие забыли о обычном повышении к концу года и плановых курсовых показателях, всё списали на конфликт.
Многие не ленятся, а просто не совсем есть время бегать по обменкам спозаранку и потом сидеть в кедах на откуп, ввиду занятости.
Активный наличный форекс, как и обычный форекс и крипто-трейдинг требует постоянной вовлеченности в процесс.
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