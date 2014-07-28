Vitl написав:orest І тут черговий форсмажор, ланцюг непрогнозованих подій, рішень недоолімпійців, злочинних коментарів з метою викривлення і сіяння паніки
Я полностью поддерживаю данное мнение. ну и ситация пока как разрешится непонятно...
вчера на 7км лоу был до 1300 28,30-28,50 к вечеру уже 28,40-28,70
только что 28,60-28,70
как я понимаю "оленей" брать дороже 28,70 пока мало тут еще с утра банки помогли-откупил в альфе по 28,40 (потом подняли, сейчас альфа 28,60) согласен с Орестом, что временная стабильность кончилась+сезонный ожидаемый рост наступил мой прогноз на 2 недели -плавный рост до уровней 28,80-29,0 (если снова паника то даже 29,0-29,20 )
п.с. вчера внимательно слушал президента и проникся пониманием ситуации
ЛАД написав:prodigy Вчера президента не послушал, но смысла ВП пока не понимаю.
все очень серьезно, мы в кольце орков...но нам на*рать, вата будет гореть синим пламенем
приятель прислал "инструкцию" (модератору просьба пару часов не удалять, я сам уберу за собой)
Інструкція, шо робити, коли вводиться воєнний стан
1. Негайно розпочинай кіпіш, дзвони всім родичам, знайомим і верещи в слухавку “П*ЗДЄЄЄЦ, ВСЬОМУ П*ЗДЄЄЄЄЦ!!!!”. Кажи шоб вони це поширювали в геометрічній прогресії
2. Пиши во всі соціальні мережі побільше постів, шо всьо пропало, п*здєц і ми всі помремо, хунта і все таке. Пости сопровождай картінкамі Вєлікой Дєпресії США 30-років.
3. Діставай великі чумайдани, мішки і торби, бери всіх своїх домашніх, включаючи котів, біжи в АТБ і скуповуй гречку, борошно, свічки і сірники, бо п*здєц скоро. Штовхай тих, хто лізе поперед черги, бо він забере все і тобі не вистачить.
4. Знімай всі гроші з карток, картки блокуй, видаляй на*** акаунти з платіжних систем, кажи всім шо так і треба робити, бо п*здєц. Гроші ховай в труси - так і ходи завжди.
5. Не забувай: ВСЬОМУ П*ЗДЄЦ!
6. Купи рибальську лєску і кручок, бо скоро п*здєц і їжи не буде, доведеться рибалити. Навчись готувати жаб і хробаків. Приручи всіх місцевих собак - пригодяцця під час голоду.
7. Припиняй платити за світло, газ та іншу комуналку, бо скоро все одно п*здєц. За інтернет плати, щоб була можливість писати в Фейсбук пости про те, що скоро п*здєц. За мобільний зв'язок теж плати, шоб координувати набігі на АТБ можна було.
8. Забарикадуйся вдома, а краще в підвалі, бо п*здєц. Виходь тільки вранці і то бігай пєрєбєжкамі під балконами, шоб тебе не помітили.
9. Не пускай дітей в школу і садік, розбери машину на запчастини, бо п*здєц і хунта її в армію забере. Викинь закордонний паспорт, бо нікуди не випустять. Квитки на потяг і автобус не купляй, бо з міста не випустять, купляй тільки на трамвай.
10. І головне: побільше волай П*ЗДЄЄЄЦ! Чим більше і голосніше будеш волати, тим краще.
ЛАД написав:prodigy Вчера президента не послушал, но смысла ВП пока не понимаю.
Генпрокурор еще в августе рассказал о планах с военным положением к Новому году, кстати отправили срочно его в отпуск за рубеж, а то он обещал в этом случае в отставку подать, Юрий обычно не сдержан в словах. С выборами не получилось, тут дружно и Меркель позвонила, и так называемая оппозиция бучу подняла, рейтинг Порошенко думаю поднял, всегда говорил, что не отнять у Порошенко - так это то, что мужик умный. По факту - пока единственное что произошло реально - паника небольшая на валютном рынке, возможно заробитчане, которые были на Родине в отпуске, срочно прервут отпуск и на работу. Плана особого как я понимаю нет, чтобы что-то сделать опять призовут на зимние сборы в поле в палатки ветеранов АТО-первая линия резерва. Возможно прикроют пару местных телеканалов, центральные-то все в Киеве зарегистрированы, там нет военного положения. А так даже на ум не может ничего больше прийти, что еще может произойти. Мы в атаку не пойдем, уже заверили, Вова тоже считает дни до наших выборов, как он считает придет другая власть и можно будет продвинуться в переговорах по ОРДЛО.
ЛАД написав:prodigy Вчера президента не послушал, но смысла ВП пока не понимаю.
Генпрокурор еще в августе рассказал о планах с военным положением к Новому году, кстати отправили срочно его в отпуск за рубеж, а то он обещал в этом случае в отставку подать, Юрий обычно не сдержан в словах. С выборами не получилось, тут дружно и Меркель позвонила, и так называемая оппозиция бучу подняла, рейтинг Порошенко думаю поднял, всегда говорил, что не отнять у Порошенко - так это то, что мужик умный. По факту - пока единственное что произошло реально - паника небольшая на валютном рынке, возможно заробитчане, которые были на Родине в отпуске, срочно прервут отпуск и на работу. Плана особого как я понимаю нет, чтобы что-то сделать опять призовут на зимние сборы в поле в палатки ветеранов АТО-первая линия резерва. Возможно прикроют пару местных телеканалов, центральные-то все в Киеве зарегистрированы, там нет военного положения. А так даже на ум не может ничего больше прийти, что еще может произойти. Мы в атаку не пойдем, уже заверили, Вова тоже считает дни до наших выборов, как он считает придет другая власть и можно будет продвинуться в переговорах по ОРДЛО.
пока всё неопределенно, давайте переживем этот месяц, а там будет видно
кстати, через неделю фонд начнет выплаты "погорельцам" ВТБ и это еще давление на гривну. так что учитывайте при прогнозе на 15/12
Вот уже по мелочам есть какие-то последствия военного положения хотя бы в Одессе.
Военное положение: полиция оттеснила людей, которые не пропускали строительную технику на Гагаринское плато. Полиция разблокировала въезд на Гагаринское плато, который несколько недель перекрывали, не пропуская строительную технику, местные жители.
Сегодня утром правоохранители, которые доселе не вмешивались в ситуацию, оттеснили людей, дав возможность проехать на стройку самосвалу. При этом произошла потасовка: протестующие активно сопротивлялись.
Полицейские заявили, что действуют в рамках режима военного положения.
В настоящее время в Аркадию едут активисты организации «Национальный корпус», которые поддерживают жителей плато в их борьбе с застройщиками.