Vitl написав:orest І тут черговий форсмажор, ланцюг непрогнозованих подій, рішень недоолімпійців, злочинних коментарів з метою викривлення і сіяння паніки
Я полностью поддерживаю данное мнение. ну и ситация пока как разрешится непонятно...
вчера на 7км лоу был до 1300 28,30-28,50 к вечеру уже 28,40-28,70
только что 28,60-28,70
как я понимаю "оленей" брать дороже 28,70 пока мало тут еще с утра банки помогли-откупил в альфе по 28,40 (потом подняли, сейчас альфа 28,60) согласен с Орестом, что временная стабильность кончилась+сезонный ожидаемый рост наступил мой прогноз на 2 недели -плавный рост до уровней 28,80-29,0 (если снова паника то даже 29,0-29,20 )
п.с. вчера внимательно слушал президента и проникся пониманием ситуации
ЛАД написав:prodigy Вчера президента не послушал, но смысла ВП пока не понимаю.
Генпрокурор еще в августе рассказал о планах с военным положением к Новому году, кстати отправили срочно его в отпуск за рубеж, а то он обещал в этом случае в отставку подать, Юрий обычно не сдержан в словах. С выборами не получилось, тут дружно и Меркель позвонила, и так называемая оппозиция бучу подняла, рейтинг Порошенко думаю поднял, всегда говорил, что не отнять у Порошенко - так это то, что мужик умный. По факту - пока единственное что произошло реально - паника небольшая на валютном рынке, возможно заробитчане, которые были на Родине в отпуске, срочно прервут отпуск и на работу. Плана особого как я понимаю нет, чтобы что-то сделать опять призовут на зимние сборы в поле в палатки ветеранов АТО-первая линия резерва. Возможно прикроют пару местных телеканалов, центральные-то все в Киеве зарегистрированы, там нет военного положения. А так даже на ум не может ничего больше прийти, что еще может произойти. Мы в атаку не пойдем, уже заверили, Вова тоже считает дни до наших выборов, как он считает придет другая власть и можно будет продвинуться в переговорах по ОРДЛО.
ЛАД написав:prodigy Вчера президента не послушал, но смысла ВП пока не понимаю.
Генпрокурор еще в августе рассказал о планах с военным положением к Новому году, кстати отправили срочно его в отпуск за рубеж, а то он обещал в этом случае в отставку подать, Юрий обычно не сдержан в словах. С выборами не получилось, тут дружно и Меркель позвонила, и так называемая оппозиция бучу подняла, рейтинг Порошенко думаю поднял, всегда говорил, что не отнять у Порошенко - так это то, что мужик умный. По факту - пока единственное что произошло реально - паника небольшая на валютном рынке, возможно заробитчане, которые были на Родине в отпуске, срочно прервут отпуск и на работу. Плана особого как я понимаю нет, чтобы что-то сделать опять призовут на зимние сборы в поле в палатки ветеранов АТО-первая линия резерва. Возможно прикроют пару местных телеканалов, центральные-то все в Киеве зарегистрированы, там нет военного положения. А так даже на ум не может ничего больше прийти, что еще может произойти. Мы в атаку не пойдем, уже заверили, Вова тоже считает дни до наших выборов, как он считает придет другая власть и можно будет продвинуться в переговорах по ОРДЛО.
пока всё неопределенно, давайте переживем этот месяц, а там будет видно
кстати, через неделю фонд начнет выплаты "погорельцам" ВТБ и это еще давление на гривну. так что учитывайте при прогнозе на 15/12
Вот уже по мелочам есть какие-то последствия военного положения хотя бы в Одессе.
Военное положение: полиция оттеснила людей, которые не пропускали строительную технику на Гагаринское плато. Полиция разблокировала въезд на Гагаринское плато, который несколько недель перекрывали, не пропуская строительную технику, местные жители.
Сегодня утром правоохранители, которые доселе не вмешивались в ситуацию, оттеснили людей, дав возможность проехать на стройку самосвалу. При этом произошла потасовка: протестующие активно сопротивлялись.
Полицейские заявили, что действуют в рамках режима военного положения.
В настоящее время в Аркадию едут активисты организации «Национальный корпус», которые поддерживают жителей плато в их борьбе с застройщиками.
freeze Согласен с написанным Вами. Ну и в результате - смысла никакого. Повысит ли это рейтинг, сильно сомнительно. Вид карты с областями, где введено ВП, может не очень хорошо влиять на настроения этих областей, хотя всё вроде понятно и оправдано. Объяснения, что это кому-то что-то покажет, выглядят не убедительно.
ЛАД написав:Повысит ли это рейтинг, сильно сомнительно.
Повысит несомненно. Теперь все поняли, что Президентом может быть только брутальный мужчина в военном камуфляже, говорящий резко и грозно. Рейтинг Вакарчука и Садового обнулен полностью. Вы представляете этих двух кандидатов-интеллигентов такими, нет, и я тоже, электоральное поле расчищается.
По курсу. Несмотря на то, что на этой ветке превалируют СВНщики, затянувшаяся стабильность и мышление по тренду захватили всех. Как правильно написал Vitl, сезонный фактор никто не отменял. Подскок на 29+ был явно чрезмерным и не обоснованным текущими событиями, но расти было пора. Думаю, если бы не эти события, нашёлся бы другой повод для роста.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T