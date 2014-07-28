Додано: Сер 28 лис, 2018 12:47

ЛАД написав: prodigy

Вчера президента не послушал, но смысла ВП пока не понимаю. Вчера президента не послушал, но смысла ВП пока не понимаю.

Генпрокурор еще в августе рассказал о планах с военным положением к Новому году, кстати отправили срочно его в отпуск за рубеж, а то он обещал в этом случае в отставку подать, Юрий обычно не сдержан в словах.С выборами не получилось, тут дружно и Меркель позвонила, и так называемая оппозиция бучу подняла, рейтинг Порошенко думаю поднял, всегда говорил, что не отнять у Порошенко - так это то, что мужик умный.По факту - пока единственное что произошло реально - паника небольшая на валютном рынке, возможно заробитчане, которые были на Родине в отпуске, срочно прервут отпуск и на работу.Плана особого как я понимаю нет, чтобы что-то сделать опять призовут на зимние сборы в поле в палатки ветеранов АТО-первая линия резерва.Возможно прикроют пару местных телеканалов, центральные-то все в Киеве зарегистрированы, там нет военного положения.А так даже на ум не может ничего больше прийти, что еще может произойти.Мы в атаку не пойдем, уже заверили, Вова тоже считает дни до наших выборов, как он считает придет другая власть и можно будет продвинуться в переговорах по ОРДЛО.