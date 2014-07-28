freeze Не расценивал Вакарчука или, тем более Садового, серьёзными конкурентами. Хотя Вакарчука в камуфляже представить себе вполне могу. А ещё легче "брутальную женщину в военном камуфляже, говорящую резко и грозно". Причём думаю, что "брутальная женщина" настояла бы на ВП по всей стране и на 2 месяца.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Про панику зарисовки с натуры. Вчера стою в очереди в маркете:
Женщина впереди меня по телефону- Валя, будут вводить комендантский час. Дааааа, точно тебе говорю. Ужас. Что делать.
У другой кассы две женщины - - С утра встаю, включаю телевизор, а там бегущая строка - вводятся ограничения на снятие денег. - У тебя чё вклады есть? - Нет, но сердце как-то прихватило после этого.
Аналогичный разговор сегодня слышал. Тетя одна по телефону с кем-то: - " ... а у нас доллар в обменниках по 29, но его нет, а так по 39 - 40 в основном можно купить. " (хотел ей предложить по 32; интересно сама хоть проверяла наличие по 29, или где-то по зомбоящику увидела бред какой-то). Аленизм не искореним ....
ЛАД написав:prodigy Вчера президента не послушал, но смысла ВП пока не понимаю.
Мета: постригти овець (спекуляції на курсі); ну і ми ще не знаємо, що іще в ті голови взбреде, можуть якусь бійню зорганізувати, а під цю бійню набрати баранів; залякати виборців в прикордонних областях (а там какао-рейтинг на нулі); усунути конкурентів на виборах (любими шляхами і любими методами); сісти на другий термін.
Виглядає не те, що регулятор вибрав шлях економії ЗВР і на МБ продає тільки ті суми, яких бракує від експортерів. І робить це по ринковій ціні. Таким чином згладжує різкі рухи. А високою ціною валюти швидше спалюється грн бажаючих конвертуватися. Погашення ОВДП може згоріти ще по вищій ціні.
Ну і вже сьогодні, мабуть, стане вигідно купити на готівці і продати на МБ. Таки запас висоти і реалії попиту-пропозиції на ринках все відкоригували.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.