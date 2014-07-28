Додано: Чет 29 лис, 2018 10:50

Виглядає не те, що регулятор вибрав шлях економії ЗВР і на МБ продає тільки ті суми, яких бракує від експортерів. І робить це по ринковій ціні. Таким чином згладжує різкі рухи. А високою ціною валюти швидше спалюється грн бажаючих конвертуватися. Погашення ОВДП може згоріти ще по вищій ціні.



Ну і вже сьогодні, мабуть, стане вигідно купити на готівці і продати на МБ. Таки запас висоти і реалії попиту-пропозиції на ринках все відкоригували.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.