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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1158115911601161
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 14:48

freeze
Не расценивал Вакарчука или, тем более Садового, серьёзными конкурентами.
Хотя Вакарчука в камуфляже представить себе вполне могу.
А ещё легче "брутальную женщину в военном камуфляже, говорящую резко и грозно". :)
Причём думаю, что "брутальная женщина" настояла бы на ВП по всей стране и на 2 месяца. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:31

  freeze написав:
  orest написав:і сіяння паніки


Про панику зарисовки с натуры.
Вчера стою в очереди в маркете:

Женщина впереди меня по телефону-
Валя, будут вводить комендантский час. Дааааа, точно тебе говорю. Ужас. Что делать.

У другой кассы две женщины -
- С утра встаю, включаю телевизор, а там бегущая строка - вводятся ограничения на снятие денег.
- У тебя чё вклады есть?
- Нет, но сердце как-то прихватило после этого.


Аналогичный разговор сегодня слышал. Тетя одна по телефону с кем-то:
- " ... а у нас доллар в обменниках по 29, но его нет, а так по 39 - 40 в основном можно купить. :mrgreen: "
(хотел ей предложить по 32; интересно сама хоть проверяла наличие по 29, или где-то по зомбоящику увидела бред какой-то). Аленизм не искореним ....
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 16:33

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:Рейтинг Вакарчука и Садового обнулен полностью. Вы представляете этих двух кандидатов-интеллигентов такими, нет, и я тоже, электоральное поле расчищается.

То есть Ляшка вы представляете? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:00

  Faceless написав:
  freeze написав:Рейтинг Вакарчука и Садового обнулен полностью. Вы представляете этих двух кандидатов-интеллигентов такими, нет, и я тоже, электоральное поле расчищается.

То есть Ляшка вы представляете? :mrgreen:


Теоретически да ))

https://politikus.ru/events/26907-deput ... rainy.html

или

https://www.youtube.com/watch?v=9tMb0qZwGFk
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:01

  Faceless написав:
  freeze написав:Рейтинг Вакарчука и Садового обнулен полностью. Вы представляете этих двух кандидатов-интеллигентов такими, нет, и я тоже, электоральное поле расчищается.

То есть Ляшка вы представляете? :mrgreen:


Теоретически да ))
Вот фото.
https://politikus.ru/events/26907-deput ... rainy.html
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 17:08

  Faceless написав:
  freeze написав:Рейтинг Вакарчука и Садового обнулен полностью. Вы представляете этих двух кандидатов-интеллигентов такими, нет, и я тоже, электоральное поле расчищается.

То есть Ляшка вы представляете? :mrgreen:

Ну, этого ... клоуна, можно представить в любом виде. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:17

  ЛАД написав:prodigy
Вчера президента не послушал, но смысла ВП пока не понимаю.

Мета:
постригти овець (спекуляції на курсі);
ну і ми ще не знаємо, що іще в ті голови взбреде, можуть якусь бійню зорганізувати, а під цю бійню набрати баранів;
залякати виборців в прикордонних областях (а там какао-рейтинг на нулі);
усунути конкурентів на виборах (любими шляхами і любими методами);
сісти на другий термін.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:59

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Кстати свою многострадальную гривну все-таки скрипя зубами положил в Таз по 28.5 на полгода, через полгода курс откупа получится как раз около 27.95 :mrgreen: , может быть, если отдадут и пуйло не нападет . :lol:

И на часть купил ноликиИЕдинички :mrgreen:

еще немного грн осталось, пусть побудет.


Но. Опять, получается, рано есче открывать эру гривни - приходится опять метаться между трендами и искать эквилибриум :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 10:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Виглядає не те, що регулятор вибрав шлях економії ЗВР і на МБ продає тільки ті суми, яких бракує від експортерів. І робить це по ринковій ціні. Таким чином згладжує різкі рухи. А високою ціною валюти швидше спалюється грн бажаючих конвертуватися. Погашення ОВДП може згоріти ще по вищій ціні.

Ну і вже сьогодні, мабуть, стане вигідно купити на готівці і продати на МБ. Таки запас висоти і реалії попиту-пропозиції на ринках все відкоригували.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  orest написав:Ну і вже сьогодні, мабуть, стане вигідно купити на готівці і продати на МБ. Таки запас висоти і реалії попиту-пропозиції на ринках все відкоригували.


https://ukranews.com/news/598925-za-10- ... dyvydendov

Национальный банк увеличил прогноз репатриации дивидендов с 3 млрд долларов до 3,5 млрд долларов в 2018 году.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

В августе текущего года замглавы Национального банка Олег Чурий сообщил, что НБУ прогнозирует репатриацию дивидендов в размере 2,5-3 млрд долларов по итогам года.

По прогнозам Национального банка в 2018 году выплаты по начисленным дивидендам составят 3,5 млрд долларов на фоне постепенной либерализации движения капитала и улучшения финансовых результатов предприятий с иностранным капиталом.

При этом за январь-октябрь текущего года куплено валюты для репатриации дивидендов на 2,302 млрд долларов, перечислено (с учетом собственной валюты) - 2,874 млрд долларов.

В октябре 129 компаний перечислили валюту для репатриации дивидендов на общую сумму 227 млн долларов, то есть средний объем перечислений на 1 компанию составил 1,76 млн долларов.
vitaliian
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