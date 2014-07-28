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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1159116011611162
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:09

vitaliian
Насправді збільшення виплати дивідендів на 0,5 млрд це дрібниці на фоні «інвестування» з України у світову економіку.
Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в січні-вересні в економіку країн світу становив 6 306,5 млн. доларів.
Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну за січень-вересень становив 1 710,4 млн. доларів.
Про це повідомила Державна служба статистики.
В результаті маємо чистий відтік в розмірі 4,6 млрд.
Зрозуміло, що цей відтік і відємний торг баланс зараз змушені закривати. І крім заробітчан є ресурси. Я вже недавно писав про чудесний черговий рекордний врожай, ріст врожайності цього року на 10% а по кукурудзі на 40% (а чуть раніше натякав на нюанси врожайності). Як результат, маємо ріст експорту сг продукції:
- В жовтні 2018 року порівняно з жовтнем 2017 року експорт зерна збільшився на 54,4%, в січні-жовтні 2018 року порівняно з січнем-жовтнем 2017 року експорт зерна збільшився на 3,5%
- В січні-жовтні 2018 року порівняно з січнем-жовтнем 2017 року експорт яловичини збільшився на 4,2%, найбільші поставки яловичини в жовтні були в Білорусь (5,262 млн. доларів). :wink:
- В січні-жовтні 2018 року порівняно з січнем-жовтнем 2017 року експорт яєць та яєчних продуктів збільшився на 68,6%,
Про це повідомила Державна фіскальна служба.
Курятину я недавно згадував, там також суттєвий ріст. Металурги не відстають
- В січні-жовтні 2018 року порівняно із січнем-жовтнем 2017 року експорт сталевих труб збільшився на 38,8%,
- В січні-жовтні 2018 року порівняно з січнем-жовтнем 2017 року експорт чавуну збільшився на 53,8%,
І тд (не маю часу більше рити).
Не раз уже натякав про природу такого росту при рості виробництва в межах 2%. При чому, вересень-жовтень в цих цифрах має відчутну вагу. Ну і євро бонди (також викладав своє бачення). Але невдалий фінт з воєнним станом виліз боком і боляче вдарив по «стабільності». Тому, дуже імовірно, що якщо ситуація не стабілізується найближчим часом і процес пере позичення по ОВДП не повернеться на рівень «доВС», його відмінять достроково (в теперішньому стані він і так нікому не потрібен). Період по 28 може дуже швидко повернутися. :roll:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:18

  orest написав: Період по 28 може дуже швидко повернутися. :roll:


курсы 28,0-28,30 возможно через неделю увидим, а вот купить па 28-сомневаюсь
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:50

  prodigy написав:
  orest написав: Період по 28 може дуже швидко повернутися. :roll:


курсы 28,0-28,30 возможно через неделю увидим, а вот купить па 28-сомневаюсь


В Києві на "опті" вже продаж по 28,32(3).
Sergo
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:10

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Зараз мова про МБ. На фоні відшкодування ПДВ і погашень ОВДП та передсвяткової виручки рітейлу готівка виглядає слабо. Грн на МБ значно більше тому саме її треба вгамовувати. А готівку і так будуть прижимати перед піковими тратами "заробітчан-ІТшників". Її таки бачу нижче ніж курси на МБ...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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  #<1 ... 1159116011611162
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