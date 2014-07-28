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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:09
vitaliian
Насправді збільшення виплати дивідендів на 0,5 млрд це дрібниці на фоні «інвестування» з України у світову економіку.
Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в січні-вересні в економіку країн світу становив 6 306,5 млн. доларів.
Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну за січень-вересень становив 1 710,4 млн. доларів.
Про це повідомила Державна служба статистики.
В результаті маємо чистий відтік в розмірі 4,6 млрд.
Зрозуміло, що цей відтік і відємний торг баланс зараз змушені закривати. І крім заробітчан є ресурси. Я вже недавно писав про чудесний черговий рекордний врожай, ріст врожайності цього року на 10% а по кукурудзі на 40% (а чуть раніше натякав на нюанси врожайності). Як результат, маємо ріст експорту сг продукції:
- В жовтні 2018 року порівняно з жовтнем 2017 року експорт зерна збільшився на 54,4%, в січні-жовтні 2018 року порівняно з січнем-жовтнем 2017 року експорт зерна збільшився на 3,5%
- В січні-жовтні 2018 року порівняно з січнем-жовтнем 2017 року експорт яловичини збільшився на 4,2%, найбільші поставки яловичини в жовтні були в Білорусь (5,262 млн. доларів).
- В січні-жовтні 2018 року порівняно з січнем-жовтнем 2017 року експорт яєць та яєчних продуктів збільшився на 68,6%,
Про це повідомила Державна фіскальна служба.
Курятину я недавно згадував, там також суттєвий ріст. Металурги не відстають
- В січні-жовтні 2018 року порівняно із січнем-жовтнем 2017 року експорт сталевих труб збільшився на 38,8%,
- В січні-жовтні 2018 року порівняно з січнем-жовтнем 2017 року експорт чавуну збільшився на 53,8%,
І тд (не маю часу більше рити).
Не раз уже натякав про природу такого росту при рості виробництва в межах 2%. При чому, вересень-жовтень в цих цифрах має відчутну вагу. Ну і євро бонди (також викладав своє бачення). Але невдалий фінт з воєнним станом виліз боком і боляче вдарив по «стабільності». Тому, дуже імовірно, що якщо ситуація не стабілізується найближчим часом і процес пере позичення по ОВДП не повернеться на рівень «доВС», його відмінять достроково (в теперішньому стані він і так нікому не потрібен). Період по 28 може дуже швидко повернутися.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:18
orest написав:
Період по 28 може дуже швидко повернутися.
курсы 28,0-28,30 возможно через неделю увидим, а вот купить па 28-сомневаюсь
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:50
prodigy написав: orest написав:
Період по 28 може дуже швидко повернутися.
курсы 28,0-28,30 возможно через неделю увидим, а вот купить па 28-сомневаюсь
В Києві на "опті" вже продаж по 28,32(3).
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Sergo
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:10
Зараз мова про МБ. На фоні відшкодування ПДВ і погашень ОВДП та передсвяткової виручки рітейлу готівка виглядає слабо. Грн на МБ значно більше тому саме її треба вгамовувати. А готівку і так будуть прижимати перед піковими тратами "заробітчан-ІТшників". Її таки бачу нижче ніж курси на МБ...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:08
Sergo написав: prodigy написав: orest написав:
Період по 28 може дуже швидко повернутися.
курсы 28,0-28,30 возможно через неделю увидим, а вот купить па 28-сомневаюсь
В Києві на "опті" вже продаж по 28,32(3).
До 28 продажа маловероятно спустится.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:12
Смысл произошедшего с валютой мне видится в балансе гривны и доллара у их владельцев.Т е при спокойной обстановке люди не утруждаются залазить в зелёный танк.А как только шухер, то по любой цене...Тогда становится валютодефицит, т к однако гривны гуляет много.Не говоря уже о стерилизованной государством, кот в люб момент порциями может выходить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:37
Vitl написав:
Смысл произошедшего с валютой мне видится в балансе гривны и доллара у их владельцев.Т е при спокойной обстановке люди не утруждаются залазить в зелёный танк.А как только шухер, то по любой цене...Тогда становится валютодефицит, т к однако гривны гуляет много.Не говоря уже о стерилизованной государством, кот в люб момент порциями может выходить.
согласен, +100500
МБ 26нояб (в понеделььник)+10коп,
а ЧР -днем+30коп/вечером +70коп/ночью+80/90коп.
кто панически скупал доллар вечером/ночью? тот у кого бизнес на контрабанде и объемы в сотни миллионов гривен.
среднему бизнесмену влет на курсе на 3-4% не смертелен.
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prodigy
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:53
Коллеги, напоминаю, что завтра в 18,00 подводим итоги конкурса.Кто сможет фиксируйте данные источников.Последний рывок курса отвлёк от обычных вещей, но будем потихоньку возвращаться.И сразу предложу закрыть заявки на 15 декабря в воскресенье в 18,00, чтобы расклады по валюте в понедельник никому не дали подсказку и выгоду в определении результата.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 21:23
ЛАД написав:prodigy
Вчера президента не послушал, но смысла ВП пока не понимаю.
Не нужно искать смысл, где его нет.
Все банально замыкается на личном интересе.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 05:05
prodigy
...Вчера в госе отдали без проблем доляровый и готовы были отдать весь ойровый депо. Суммы 3-х значные. Заказывал за пару дней, после отмены пролонгации.
Планирую этой зимой спустить "кабеля с цепи" и "стать немножко атеистом"
...
Банки Восток, Агриколь и Идея готовы были продать доляр (3-х значные суммы) около 16-30.
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