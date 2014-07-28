Додано: Чет 29 лис, 2018 16:09

Насправді збільшення виплати дивідендів на 0,5 млрд це дрібниці на фоні «інвестування» з України у світову економіку.Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України в січні-вересні в економіку країн світу становив 6 306,5 млн. доларів.Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну за січень-вересень становив 1 710,4 млн. доларів.Про це повідомила Державна служба статистики.В результаті маємо чистий відтік в розмірі 4,6 млрд.Зрозуміло, що цей відтік і відємний торг баланс зараз змушені закривати. І крім заробітчан є ресурси. Я вже недавно писав про чудесний черговий рекордний врожай, ріст врожайності цього року на 10% а по кукурудзі на 40% (а чуть раніше натякав на нюанси врожайності). Як результат, маємо ріст експорту сг продукції:- В жовтні 2018 року порівняно з жовтнем 2017 року експорт зерна збільшився на 54,4%, в січні-жовтні 2018 року порівняно з січнем-жовтнем 2017 року експорт зерна збільшився на 3,5%- В січні-жовтні 2018 року порівняно з січнем-жовтнем 2017 року експорт яловичини збільшився на 4,2%, найбільші поставки яловичини в жовтні були в Білорусь (5,262 млн. доларів).- В січні-жовтні 2018 року порівняно з січнем-жовтнем 2017 року експорт яєць та яєчних продуктів збільшився на 68,6%,Про це повідомила Державна фіскальна служба.Курятину я недавно згадував, там також суттєвий ріст. Металурги не відстають- В січні-жовтні 2018 року порівняно із січнем-жовтнем 2017 року експорт сталевих труб збільшився на 38,8%,- В січні-жовтні 2018 року порівняно з січнем-жовтнем 2017 року експорт чавуну збільшився на 53,8%,І тд (не маю часу більше рити).Не раз уже натякав про природу такого росту при рості виробництва в межах 2%. При чому, вересень-жовтень в цих цифрах має відчутну вагу. Ну і євро бонди (також викладав своє бачення). Але невдалий фінт з воєнним станом виліз боком і боляче вдарив по «стабільності». Тому, дуже імовірно, що якщо ситуація не стабілізується найближчим часом і процес пере позичення по ОВДП не повернеться на рівень «доВС», його відмінять достроково (в теперішньому стані він і так нікому не потрібен). Період по 28 може дуже швидко повернутися.