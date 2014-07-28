...картинку не смог прикрепить "напрямую" с компа...В одном месте увидел предупреждение о фальшивых купюрах 500,200,100 грн. У всех один и тот же номер
ЗД0562740
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 05:14
...картинку не смог прикрепить "напрямую" с компа...В одном месте увидел предупреждение о фальшивых купюрах 500,200,100 грн. У всех один и тот же номер
ЗД0562740
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:44
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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