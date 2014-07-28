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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1160116111621163
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 05:14

...картинку не смог прикрепить "напрямую" с компа...В одном месте увидел предупреждение о фальшивых купюрах 500,200,100 грн. У всех один и тот же номер
ЗД0562740
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:44

ruvex https://ukr.lb.ua/news/2018/11/27/41351 ... oviri.html
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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