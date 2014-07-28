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Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:44
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:34
Сумма всех этих и прочих подобных вопросов сегодня серьезно усиливает пропасть, образовавшуюся между властью и украинским народом. Пропасть недоверия. Когда сумма взаимных подозрений и/или претензий столь велика, что даже в откровенно добром намерении сразу подозревается нехорошее.
И, положа руку на сердце, власть сама виновата в таком к себе отношении. Сумма многолетних недоговорок, вранья, манипуляций тому причиной. Возможно ли изменить такое отношение? Полностью – уже сомнительно, улучшить – точно да, было бы желание.Я об этом сплю и всегда помню.Крайне всегда удивляюсь, просто недоумеваю, когда кто то из знакомых или даже тут на форуме имеет противоположное мнение.Вроде бы все не на Марсе обитаем, а в одном заповеднике.И в тему - касательно курса всё то же самое...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:57
Проблема в том, что не вижу пользы даже в смысле личного интереса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:29
Спасибо orest"у за вчерашний пост с цифрами роста нашего экспорта с/х и металла.
Там есть два момента - "чуть раніше натякав на нюанси врожайності" и "не раз уже натякав про природу такого росту при рості виробництва в межах 2%".
Большая просьба - если будет время и желание, напишите чуть подробнее.
У меня отношение к этому двоякое - с одной стороны, это облегчает (улучшает) сегодня нашу экономич. ситуацию, увеличивает валютные поступления, с другой стороны, как уже много раз писал, не верю в возможность построения сильной экономики (и обеспечения высокого уровня жизни) в такой большой стране, как Украина, на основе низкопередельных отраслей.
P.s. Довольно интересная статья о нашем с/х (зерновом), его возможностях, перспективах и проблемах (основные - инвестиции и ж/д) -
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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