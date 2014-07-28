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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1160116111621163
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:44

ruvex https://ukr.lb.ua/news/2018/11/27/41351 ... oviri.html
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:34



Сумма всех этих и прочих подобных вопросов сегодня серьезно усиливает пропасть, образовавшуюся между властью и украинским народом. Пропасть недоверия. Когда сумма взаимных подозрений и/или претензий столь велика, что даже в откровенно добром намерении сразу подозревается нехорошее.
И, положа руку на сердце, власть сама виновата в таком к себе отношении. Сумма многолетних недоговорок, вранья, манипуляций тому причиной. Возможно ли изменить такое отношение? Полностью – уже сомнительно, улучшить – точно да, было бы желание.Я об этом сплю и всегда помню.Крайне всегда удивляюсь, просто недоумеваю, когда кто то из знакомых или даже тут на форуме имеет противоположное мнение.Вроде бы все не на Марсе обитаем, а в одном заповеднике.И в тему - касательно курса всё то же самое...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:57

  ruvex написав:
  ЛАД написав:prodigy
Вчера президента не послушал, но смысла ВП пока не понимаю.

Не нужно искать смысл, где его нет.
Все банально замыкается на личном интересе.

Проблема в том, что не вижу пользы даже в смысле личного интереса.

Кстати, о Соне Кошкиной. Хороший она человек, но интересно, на кого она работает. Её пост на телеграмм меня несколько удивил:
Зображення
Слабо верится в названную ей цифру, а пост смахивает на грязноватый пиар.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 30 лис, 2018 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:29

Спасибо orest"у за вчерашний пост с цифрами роста нашего экспорта с/х и металла.
Там есть два момента - "чуть раніше натякав на нюанси врожайності" и "не раз уже натякав про природу такого росту при рості виробництва в межах 2%".
Большая просьба - если будет время и желание, напишите чуть подробнее.

У меня отношение к этому двоякое - с одной стороны, это облегчает (улучшает) сегодня нашу экономич. ситуацию, увеличивает валютные поступления, с другой стороны, как уже много раз писал, не верю в возможность построения сильной экономики (и обеспечения высокого уровня жизни) в такой большой стране, как Украина, на основе низкопередельных отраслей.

P.s. Довольно интересная статья о нашем с/х (зерновом), его возможностях, перспективах и проблемах (основные - инвестиции и ж/д) - https://focus.ua/economics/412845-pervyj-na-sele.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:59

На середину декабря - 28.60
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:03

на середину декабря 2018 г. - 28,29грн/$
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:15

  Vitl написав:


Сумма всех этих и прочих подобных вопросов сегодня серьезно усиливает пропасть, образовавшуюся между властью и украинским народом. Пропасть недоверия. Когда сумма взаимных подозрений и/или претензий столь велика, что даже в откровенно добром намерении сразу подозревается нехорошее.
И, положа руку на сердце, власть сама виновата в таком к себе отношении. Сумма многолетних недоговорок, вранья, манипуляций тому причиной. Возможно ли изменить такое отношение? Полностью – уже сомнительно, улучшить – точно да, было бы желание.Я об этом сплю и всегда помню.Крайне всегда удивляюсь, просто недоумеваю, когда кто то из знакомых или даже тут на форуме имеет противоположное мнение.Вроде бы все не на Марсе обитаем, а в одном заповеднике.И в тему - касательно курса всё то же самое...


по поводу власти: до 2004г не интересовался "украинской политикой", но в период первого майдана в интернет вылили такое количество взаимного компромата, что объемы информации приходилось записывать на СD. Мягко выражаясь, власть тогда и в какой-то мере сейчас постоянно разыгрывала перед народом спектакль (шоу Савика Шустера-это мини-спектакль , который больше 10 лет смотрело население)-в какой бы партии депутаты не находились (КПУ, СДПУ(О), НУ, ЗаЕДУ, ПР, НУ, и др)-они четко понимали, что они "элита", а народ бы*** и создав себе рай, они начинали кричать на шоу Савика Шустрого и им подобных:"Имейте совесть, давайте что-нибудь сделаем для народа!", Иногда демонстративно хватали за грудки, дрались в Верховной Раде , а потом не просто гуляли в общих компаниях, а даже детей женили (коммунисты и радикалы, коммунисты и националисты). Изменить такую власть можно только полной (а не 5-10% как в 2014) перезагрузкой власти.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:21

  ЛАД написав:
  ruvex написав:
  ЛАД написав:prodigy
Вчера президента не послушал, но смысла ВП пока не понимаю.

Не нужно искать смысл, где его нет.
Все банально замыкается на личном интересе.

Проблема в том, что не вижу пользы даже в смысле личного интереса.

Кстати, о Соне Кошкиной. Хороший она человек, но интересно, на кого она работает. Её пост на телеграмм меня несколько удивил:
Зображення
Слабо верится в названную ей цифру, а пост смахивает на грязноватый пиар.


почему вам не вериться, 100-ка была нормальной суммой с 2010-2014гг, пока Сердючка от наглости не потребовала 150к. После "революции гидности" в Украине цены упали до уровня 10-15к, но 4 года спустя вернулись почти на довоенный уровень, по крайней мере 70-80к не редкость.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:33

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:по поводу власти: до 2004г не интересовался "украинской политикой"


Аналогично, я где то до лета 2004 года не имел понятия как фамилия Премьера страны, на полном серьезе не знал, Кучма президент был в курсе, а премьера или тем более каких то министров или фамилий депутатов не имел понятия.
Была у нас в городе благожелательная атмосфера, бизнес работал на полную катушку, никто к бизнесу не приставал и не мешал, совершенно не было надобности тратить время на какие то политические новости.
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