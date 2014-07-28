Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:15

Vitl написав: orest написав: ruvex https://ukr.lb.ua/news/2018/11/27/41351 ... oviri.html



Сумма всех этих и прочих подобных вопросов сегодня серьезно усиливает пропасть, образовавшуюся между властью и украинским народом. Пропасть недоверия. Когда сумма взаимных подозрений и/или претензий столь велика, что даже в откровенно добром намерении сразу подозревается нехорошее.

И, положа руку на сердце, власть сама виновата в таком к себе отношении. Сумма многолетних недоговорок, вранья, манипуляций тому причиной. Возможно ли изменить такое отношение? Полностью – уже сомнительно, улучшить – точно да, было бы желание.Я об этом сплю и всегда помню.Крайне всегда удивляюсь, просто недоумеваю, когда кто то из знакомых или даже тут на форуме имеет противоположное мнение.Вроде бы все не на Марсе обитаем, а в одном заповеднике.И в тему - касательно курса всё то же самое... Сумма всех этих и прочих подобных вопросов сегодня серьезно усиливает пропасть, образовавшуюся между властью и украинским народом. Пропасть недоверия. Когда сумма взаимных подозрений и/или претензий столь велика, что даже в откровенно добром намерении сразу подозревается нехорошее.И, положа руку на сердце, власть сама виновата в таком к себе отношении. Сумма многолетних недоговорок, вранья, манипуляций тому причиной. Возможно ли изменить такое отношение? Полностью – уже сомнительно, улучшить – точно да, было бы желание.Я об этом сплю и всегда помню.Крайне всегда удивляюсь, просто недоумеваю, когда кто то из знакомых или даже тут на форуме имеет противоположное мнение.Вроде бы все не на Марсе обитаем, а в одном заповеднике.И в тему - касательно курса всё то же самое...

по поводу власти: до 2004г не интересовался "украинской политикой", но в период первого майдана в интернет вылили такое количество взаимного компромата, что объемы информации приходилось записывать на СD. Мягко выражаясь, власть тогда и в какой-то мере сейчас постоянно разыгрывала перед народом спектакль (шоу Савика Шустера-это мини-спектакль , который больше 10 лет смотрело население)-в какой бы партии депутаты не находились (КПУ, СДПУ(О), НУ, ЗаЕДУ, ПР, НУ, и др)-они четко понимали, что они "элита", а народ бы*** и создав себе рай, они начинали кричать на шоу Савика Шустрого и им подобных:"Имейте совесть, давайте что-нибудь сделаем для народа!", Иногда демонстративно хватали за грудки, дрались в Верховной Раде , а потом не просто гуляли в общих компаниях, а даже детей женили (коммунисты и радикалы, коммунисты и националисты). Изменить такую власть можно только полной (а не 5-10% как в 2014) перезагрузкой власти.