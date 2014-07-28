28.2
ОбменкаОдЮа
28.2
Гагарин
28.27
Катани
28.28
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:58
Re: ULANUSA: fixing 30/11/18
Минфин-контракты
28.2
ОбменкаОдЮа
28.2
Гагарин
28.27
Катани
28.28
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:02
Фиксируем курс продажи на 18.00 по 4 источникам
Одесса 28,20
Минфин контракт(Киев) 28,20
Днепр 28,28
Харьков 28,25
средний курс 28,232
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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