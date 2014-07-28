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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1161116211631164
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:58

Re: ULANUSA: fixing 30/11/18

Минфин-контракты https://minfin.com.ua/currency/contracts/
28.2
Зображення

ОбменкаОдЮа https://obmenka.od.ua/
28.2
Зображення

Гагарин http://kurs.kharkov.com/
28.27
Зображення

Катани http://www.katani.dp.ua/
28.28
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Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:02

Фиксируем курс продажи на 18.00 по 4 источникам

Одесса 28,20
https://obmenka.od.ua/
Минфин контракт(Киев) 28,20
https://minfin.com.ua/currency/contracts/
Днепр 28,28
http://katani.dp.ua/stat.php
Харьков 28,25
http://obmenka.kh.ua/

средний курс 28,232
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Фиксируем курсы:
Минфин-контракты - 28,20
Одесса: 28,20
Гагарин: 28,27
Катани: 28,28
Средний: 28,2375

Результат в этот раз особенный. У нас три победителя в этом этапе, поставившие одинаковый прогноз 28,25: freeze, Mayag и tea. Итого - нет 1, 2 и 3 места, все три - на первом :mrgreen: .
freeze кроме того поднялся в абсолютном рейтинге, "выпихав" меня из тройки :mrgreen:

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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:19

***к
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 30 лис, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:37

  Faceless написав:Фиксируем курсы:

Результат в этот раз особенный. У нас три победителя в этом этапе, поставившие одинаковый прогноз 28,25: freeze, Mayag и tea. Итого - нет 1, 2 и 3 места, все три - на первом :mrgreen: .

Прикольно.
З трьох етапів,в яких я приймаю участь,у двох помилився вього на 2 копійки.
На 15 грудня - прогнозую 28.10.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:45

Приветствую!
Поздравляю победителей! 28,40 на 15.12
SAndriy1
 
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