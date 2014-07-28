28.2
ОбменкаОдЮа
28.2
Гагарин
28.27
Катани
28.28
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:58
Re: ULANUSA: fixing 30/11/18
Минфин-контракты
28.2
ОбменкаОдЮа
28.2
Гагарин
28.27
Катани
28.28
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:02
Фиксируем курс продажи на 18.00 по 4 источникам
Одесса 28,20
Минфин контракт(Киев) 28,20
Днепр 28,28
Харьков 28,25
средний курс 28,232
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Фиксируем курсы:
Минфин-контракты - 28,20
Одесса: 28,20
Гагарин: 28,27
Катани: 28,28
Средний: 28,2375
Результат в этот раз особенный. У нас три победителя в этом этапе, поставившие одинаковый прогноз 28,25: freeze, Mayag и tea. Итого - нет 1, 2 и 3 места, все три - на первом .
freeze кроме того поднялся в абсолютном рейтинге, "выпихав" меня из тройки
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:19
***к
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 30 лис, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:37
Прикольно.
З трьох етапів,в яких я приймаю участь,у двох помилився вього на 2 копійки.
На 15 грудня - прогнозую 28.10.
|