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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1162116311641165>
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:58

Re: ULANUSA: fixing 30/11/18

Минфин-контракты https://minfin.com.ua/currency/contracts/
28.2
Зображення

ОбменкаОдЮа https://obmenka.od.ua/
28.2
Зображення

Гагарин http://kurs.kharkov.com/
28.27
Зображення

Катани http://www.katani.dp.ua/
28.28
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Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:02

Фиксируем курс продажи на 18.00 по 4 источникам

Одесса 28,20
https://obmenka.od.ua/
Минфин контракт(Киев) 28,20
https://minfin.com.ua/currency/contracts/
Днепр 28,28
http://katani.dp.ua/stat.php
Харьков 28,25
http://obmenka.kh.ua/

средний курс 28,232
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Фиксируем курсы:
Минфин-контракты - 28,20
Одесса: 28,20
Гагарин: 28,27
Катани: 28,28
Средний: 28,2375

Результат в этот раз особенный. У нас три победителя в этом этапе, поставившие одинаковый прогноз 28,25: freeze, Mayag и tea. Итого - нет 1, 2 и 3 места, все три - на первом :mrgreen: .
freeze кроме того поднялся в абсолютном рейтинге, "выпихав" меня из тройки :mrgreen:

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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:19

***к
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 30 лис, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:37

  Faceless написав:Фиксируем курсы:

Результат в этот раз особенный. У нас три победителя в этом этапе, поставившие одинаковый прогноз 28,25: freeze, Mayag и tea. Итого - нет 1, 2 и 3 места, все три - на первом :mrgreen: .

Прикольно.
З трьох етапів,в яких я приймаю участь,у двох помилився вього на 2 копійки.
На 15 грудня - прогнозую 28.10.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:45

Приветствую!
Поздравляю победителей! 28,40 на 15.12
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Приєднуюся до привітань переможцям.
Нині президент виступав перед студентами в Хмельницькому. Важливим досягненням назвав ріст зп при практично стабільному курсі. Проскочив у нього курс 28,05 який колись був і чомусь йому запамятався (мені щось дуже та цифра кинулася в очі).
Тому ризикну на 15.12 озвучити 28,15 на 31ше 27,90
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:36

  Faceless написав:Фиксируем курсы:
Средний: 28,2375

Результат в этот раз особенный. У нас три победителя в этом этапе, поставившие одинаковый прогноз 28,25: freeze, Mayag и tea. Итого - нет 1, 2 и 3 места, все три - на первом :mrgreen: .

Еще несколько дней назад, я был уверен, что в тройке будут Орест и ЛАД. Нежданчик с подскоком был веселым, жаль, что из-за работы не смог слить немного, как раз сутки пришлось работать с перерывом на сон в 4 часа, слить просто физически не было времени.
Как и в большинстве случаев, у меня была угадайка, из небольших факторов роста, как кто-то уже тут писал - излишек гривны после распродаж.
Поздравления freeze и tea :!:
Mayag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:09

prodigy
Изменить такую власть можно только полной (а не 5-10% как в 2014) перезагрузкой власти.

Да, это как пить и курить.Нет понятия мало пьющий или курящий две сигареты в день.До много пьющего и двух пачек один шаг.Тут действенно только полное...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:15

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

поздравляю победителей :)
что-то тесненько становится в верхней части рейтинга - средние погрешности 22, 23, 24, 25 коп.

а вообще валютная неделька выдалась веселенькая, пришлось пережить полный спектр эмоций - злость, радость, гнев, стресс, по?уизм.....
Крайне нестандартно для прогнозирования все было, и остается - раньше было как-то проще что-ли. Всякие фундаментальные анализы, теханализы вообще поломались :lol:

Выстрелить на 2 гривны за +- 30 часов и к пятнице благополучно вернуться в тот же курсовой диапазон, в котором были ранее - такое еще нужно уметь организовать :lol: И при этом я бы не сказал что наличный рынок сильно уж прямо в зоне ручного режима нбу... - сам рынок находит тот самый пресловутый эквилибриум на неожиданных уровнях (сегодня) :shock:
Нихрена не понимаю, что вообще происходит :?

Поэтому насчет 15.12 - нужно еще время на подумать....
-
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 30 лис, 2018 21:22, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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