Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:11

Приєднуюся до привітань переможцям.

Нині президент виступав перед студентами в Хмельницькому. Важливим досягненням назвав ріст зп при практично стабільному курсі. Проскочив у нього курс 28,05 який колись був і чомусь йому запамятався (мені щось дуже та цифра кинулася в очі).

Тому ризикну на 15.12 озвучити 28,15 на 31ше 27,90

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.