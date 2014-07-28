28.2
ОбменкаОдЮа
28.2
Гагарин
28.27
Катани
28.28
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:58
Re: ULANUSA: fixing 30/11/18
Минфин-контракты
28.2
ОбменкаОдЮа
28.2
Гагарин
28.27
Катани
28.28
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:02
Фиксируем курс продажи на 18.00 по 4 источникам
Одесса 28,20
Минфин контракт(Киев) 28,20
Днепр 28,28
Харьков 28,25
средний курс 28,232
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Фиксируем курсы:
Минфин-контракты - 28,20
Одесса: 28,20
Гагарин: 28,27
Катани: 28,28
Средний: 28,2375
Результат в этот раз особенный. У нас три победителя в этом этапе, поставившие одинаковый прогноз 28,25: freeze, Mayag и tea. Итого - нет 1, 2 и 3 места, все три - на первом .
freeze кроме того поднялся в абсолютном рейтинге, "выпихав" меня из тройки
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:19
***к
Востаннє редагувалось prodigy в П'ят 30 лис, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:37
Прикольно.
З трьох етапів,в яких я приймаю участь,у двох помилився вього на 2 копійки.
На 15 грудня - прогнозую 28.10.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:11
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Приєднуюся до привітань переможцям.
Нині президент виступав перед студентами в Хмельницькому. Важливим досягненням назвав ріст зп при практично стабільному курсі. Проскочив у нього курс 28,05 який колись був і чомусь йому запамятався (мені щось дуже та цифра кинулася в очі).
Тому ризикну на 15.12 озвучити 28,15 на 31ше 27,90
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:36
Еще несколько дней назад, я был уверен, что в тройке будут Орест и ЛАД. Нежданчик с подскоком был веселым, жаль, что из-за работы не смог слить немного, как раз сутки пришлось работать с перерывом на сон в 4 часа, слить просто физически не было времени.
Как и в большинстве случаев, у меня была угадайка, из небольших факторов роста, как кто-то уже тут писал - излишек гривны после распродаж.
Поздравления freeze и tea
Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:09
prodigy
Изменить такую власть можно только полной (а не 5-10% как в 2014) перезагрузкой власти.
Да, это как пить и курить.Нет понятия мало пьющий или курящий две сигареты в день.До много пьющего и двух пачек один шаг.Тут действенно только полное...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:15
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
поздравляю победителей
что-то тесненько становится в верхней части рейтинга - средние погрешности 22, 23, 24, 25 коп.
а вообще валютная неделька выдалась веселенькая, пришлось пережить полный спектр эмоций - злость, радость, гнев, стресс, по?уизм.....
Крайне нестандартно для прогнозирования все было, и остается - раньше было как-то проще что-ли. Всякие фундаментальные анализы, теханализы вообще поломались
Выстрелить на 2 гривны за +- 30 часов и к пятнице благополучно вернуться в тот же курсовой диапазон, в котором были ранее - такое еще нужно уметь организовать И при этом я бы не сказал что наличный рынок сильно уж прямо в зоне ручного режима нбу... - сам рынок находит тот самый пресловутый эквилибриум на неожиданных уровнях (сегодня)
Нихрена не понимаю, что вообще происходит
Поэтому насчет 15.12 - нужно еще время на подумать....
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Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 30 лис, 2018 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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