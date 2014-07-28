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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1162116311641165
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:18

  Mayag написав:
  Faceless написав:Фиксируем курсы:
Средний: 28,2375

Результат в этот раз особенный. У нас три победителя в этом этапе, поставившие одинаковый прогноз 28,25: freeze, Mayag и tea. Итого - нет 1, 2 и 3 места, все три - на первом :mrgreen: .

Еще несколько дней назад, я был уверен, что в тройке будут Орест и ЛАД. Нежданчик с подскоком был веселым, жаль, что из-за работы не смог слить немного, как раз сутки пришлось работать с перерывом на сон в 4 часа, слить просто физически не было времени.
Как и в большинстве случаев, у меня была угадайка, из небольших факторов роста, как кто-то уже тут писал - излишек гривны после распродаж.
Поздравления freeze и tea :!:


Присоединяюсь к поздравлениям победителям, хоть их и много :D
Хочу добавить. что мой прогноз был самым стильным и ровным, он победил в симпатиях :D А также не забывем, что в данной ситуации всё зависело от того в какие дни произойдёт конфликт в заливе и как за несколько дней волнообразно отреагирует курс.И вот на 18 часов 30го числа была сфотографирована затухающая волна огромного панического импульса, чей результат совпал, тот и победил.Я не хочу умалить ребята вашей победы. но все конечно понимают, что раклад запросто мог быть другим.В прочем как и в любой другой день.Все помнят прошлый год с приватбанком.Теперь в предвыборную пору возможны любые рывки в ответ на возможные провокации.Но нас и нашу голосовалку это не остановит. :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:21

Alex2007
теханализы вообще поломались :lol:

Я к гривне применяю только термины а движение охарактеризовать невозможно по та, мы ж все это знаем давно.По та трейдингвью есть по укргривне та, так там 70 :shock: Или там рашкинцы мечтают об нашем обвале или совсем от та свихнулись.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлень: 14816
З нами з: 04.05.10
Подякував: 697 раз.
Подякували: 1517 раз.
 
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  #<1 ... 1162116311641165
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