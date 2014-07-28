Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:18

Mayag написав: Faceless написав: Фиксируем курсы:

Средний: 28,2375



Результат в этот раз особенный. У нас три победителя в этом этапе, поставившие одинаковый прогноз 28,25: freeze, Mayag и tea. Итого - нет 1, 2 и 3 места, все три - на первом .

Результат в этот раз особенный. У нас три победителя в этом этапе, поставившие одинаковый прогноз. Итого - нет 1, 2 и 3 места, все три - на первом

Еще несколько дней назад, я был уверен, что в тройке будут Орест и ЛАД. Нежданчик с подскоком был веселым, жаль, что из-за работы не смог слить немного, как раз сутки пришлось работать с перерывом на сон в 4 часа, слить просто физически не было времени.

Как и в большинстве случаев, у меня была угадайка, из небольших факторов роста, как кто-то уже тут писал - излишек гривны после распродаж.

Поздравления freeze и tea Еще несколько дней назад, я был уверен, что в тройке будут Орест и ЛАД. Нежданчик с подскоком был веселым, жаль, что из-за работы не смог слить немного, как раз сутки пришлось работать с перерывом на сон в 4 часа, слить просто физически не было времени.Как и в большинстве случаев, у меня была угадайка, из небольших факторов роста, как кто-то уже тут писал - излишек гривны после распродаж.Поздравления freeze и tea

Присоединяюсь к поздравлениям победителям, хоть их и многоХочу добавить. что мой прогноз был самым стильным и ровным, он победил в симпатияхА также не забывем, что в данной ситуации всё зависело от того в какие дни произойдёт конфликт в заливе и как за несколько дней волнообразно отреагирует курс.И вот на 18 часов 30го числа была сфотографирована затухающая волна огромного панического импульса, чей результат совпал, тот и победил.Я не хочу умалить ребята вашей победы. но все конечно понимают, что раклад запросто мог быть другим.В прочем как и в любой другой день.Все помнят прошлый год с приватбанком.Теперь в предвыборную пору возможны любые рывки в ответ на возможные провокации.Но нас и нашу голосовалку это не остановит.