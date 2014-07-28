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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:18
Mayag написав: Faceless написав:Фиксируем курсы: Средний: 28,2375
Результат в этот раз особенный. У нас три победителя в этом этапе, поставившие одинаковый прогноз 28,25
: freeze
, Mayag
и tea
. Итого - нет 1, 2 и 3 места, все три - на первом
.
Еще несколько дней назад, я был уверен, что в тройке будут Орест и ЛАД. Нежданчик с подскоком был веселым, жаль, что из-за работы не смог слить немного, как раз сутки пришлось работать с перерывом на сон в 4 часа, слить просто физически не было времени.
Как и в большинстве случаев, у меня была угадайка, из небольших факторов роста, как кто-то уже тут писал - излишек гривны после распродаж.
Поздравления freeze и tea
Присоединяюсь к поздравлениям победителям, хоть их и много
Хочу добавить. что мой прогноз был самым стильным и ровным, он победил в симпатиях
А также не забывем, что в данной ситуации всё зависело от того в какие дни произойдёт конфликт в заливе и как за несколько дней волнообразно отреагирует курс.И вот на 18 часов 30го числа была сфотографирована затухающая волна огромного панического импульса, чей результат совпал, тот и победил.Я не хочу умалить ребята вашей победы. но все конечно понимают, что раклад запросто мог быть другим.В прочем как и в любой другой день.Все помнят прошлый год с приватбанком.Теперь в предвыборную пору возможны любые рывки в ответ на возможные провокации.Но нас и нашу голосовалку это не остановит.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:21
Alex2007
теханализы вообще поломались
Я к гривне применяю только термины а движение охарактеризовать невозможно по та, мы ж все это знаем давно.По та трейдингвью есть по укргривне та, так там 70
Или там рашкинцы мечтают об нашем обвале или совсем от та свихнулись.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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