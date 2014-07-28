Я к гривне применяю только термины а движение охарактеризовать невозможно по та, мы ж все это знаем давно.По та трейдингвью есть по укргривне та, так там 70 Или там рашкинцы мечтают об нашем обвале или совсем от та свихнулись.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Раньше хоть возможные уровни было проще обозначить, пару трендовых линий, каналов и т.д. Хотя конечно согласен что ТА и грн не совсем совместимые вещи. Да и вообще по правде говоря, ТА - это инструмент ... философский - кому что выгодно, тот то видит и рисует ...
Vitl написав:Alex2007 теханализы вообще поломались Я к гривне применяю только термины а движение охарактеризовать невозможно по та, мы ж все это знаем давно.По та трейдингвью есть по укргривне та, так там 70 Или там рашкинцы мечтают об нашем обвале или совсем от та свихнулись.