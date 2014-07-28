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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:21

Alex2007
теханализы вообще поломались :lol:

Я к гривне применяю только термины а движение охарактеризовать невозможно по та, мы ж все это знаем давно.По та трейдингвью есть по укргривне та, так там 70 :shock: Или там рашкинцы мечтают об нашем обвале или совсем от та свихнулись.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:28

Vitl

Раньше хоть возможные уровни было проще обозначить, пару трендовых линий, каналов и т.д. Хотя конечно согласен что ТА и грн не совсем совместимые вещи.
Да и вообще по правде говоря, ТА - это инструмент ... философский :mrgreen: - кому что выгодно, тот то видит и рисует ... :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:57

  Mayag написав:Еще несколько дней назад, я был уверен, что в тройке будут Орест и ЛАД. Нежданчик с подскоком был веселым, жаль,

Аби не азовська криза,сьогодні курс був би 27.50-27.60.Подивіться на тенденцію на міжбанку і на готівці до зіткнення в морі.Курс гривні зміцнювався кожен день.
Алекс2006 - я маю рацію?
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:02

  Vitl написав:Alex2007
теханализы вообще поломались :lol:
Я к гривне применяю только термины а движение охарактеризовать невозможно по та, мы ж все это знаем давно.По та трейдингвью есть по укргривне та, так там 70 :shock: Или там рашкинцы мечтают об нашем обвале или совсем от та свихнулись.

Ну почему, есть и 15 на 2023 год :mrgreen:
https://ru.tradingview.com/chart/USDUAH ... 0-11-2018/
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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