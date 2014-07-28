Я к гривне применяю только термины а движение охарактеризовать невозможно по та, мы ж все это знаем давно.По та трейдингвью есть по укргривне та, так там 70 Или там рашкинцы мечтают об нашем обвале или совсем от та свихнулись.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Раньше хоть возможные уровни было проще обозначить, пару трендовых линий, каналов и т.д. Хотя конечно согласен что ТА и грн не совсем совместимые вещи. Да и вообще по правде говоря, ТА - это инструмент ... философский - кому что выгодно, тот то видит и рисует ...
Vitl написав:Alex2007 теханализы вообще поломались Я к гривне применяю только термины а движение охарактеризовать невозможно по та, мы ж все это знаем давно.По та трейдингвью есть по укргривне та, так там 70 Или там рашкинцы мечтают об нашем обвале или совсем от та свихнулись.
Mayag написав:Еще несколько дней назад, я был уверен, что в тройке будут Орест и ЛАД. Нежданчик с подскоком был веселым, жаль,
Аби не азовська криза,сьогодні курс був би 27.50-27.60.Подивіться на тенденцію на міжбанку і на готівці до зіткнення в морі.Курс гривні зміцнювався кожен день. Алекс2006 - я маю рацію?
Но Вы ж не указали эти уровни в прогнозе А рост ждали многие, но непонятно было когда, и никто не думал, что настолько, да и вообще все расслабились и уверовали в стабильность. Вот чуйка была о росте, карма у меня плохая)))) как только гривна не нужна, так и рост.