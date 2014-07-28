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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1162116311641165
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:21

Alex2007
теханализы вообще поломались :lol:

Я к гривне применяю только термины а движение охарактеризовать невозможно по та, мы ж все это знаем давно.По та трейдингвью есть по укргривне та, так там 70 :shock: Или там рашкинцы мечтают об нашем обвале или совсем от та свихнулись.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:28

Vitl

Раньше хоть возможные уровни было проще обозначить, пару трендовых линий, каналов и т.д. Хотя конечно согласен что ТА и грн не совсем совместимые вещи.
Да и вообще по правде говоря, ТА - это инструмент ... философский :mrgreen: - кому что выгодно, тот то видит и рисует ... :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 21:57

  Mayag написав:Еще несколько дней назад, я был уверен, что в тройке будут Орест и ЛАД. Нежданчик с подскоком был веселым, жаль,

Аби не азовська криза,сьогодні курс був би 27.50-27.60.Подивіться на тенденцію на міжбанку і на готівці до зіткнення в морі.Курс гривні зміцнювався кожен день.
Алекс2006 - я маю рацію?
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:02

  Vitl написав:Alex2007
теханализы вообще поломались :lol:
Я к гривне применяю только термины а движение охарактеризовать невозможно по та, мы ж все это знаем давно.По та трейдингвью есть по укргривне та, так там 70 :shock: Или там рашкинцы мечтают об нашем обвале или совсем от та свихнулись.

Ну почему, есть и 15 на 2023 год :mrgreen:
https://ru.tradingview.com/chart/USDUAH ... 0-11-2018/
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 01:19

  tea написав:
  Mayag написав:Еще несколько дней назад, я был уверен, что в тройке будут Орест и ЛАД. Нежданчик с подскоком был веселым, жаль,

Аби не азовська криза,сьогодні курс був би 27.50-27.60.Подивіться на тенденцію на міжбанку і на готівці до зіткнення в морі.Курс гривні зміцнювався кожен день.
Алекс2006 - я маю рацію?

Но Вы ж не указали эти уровни в прогнозе ;) А рост ждали многие, но непонятно было когда, и никто не думал, что настолько, да и вообще все расслабились и уверовали в стабильность. Вот чуйка была о росте, карма у меня плохая)))) как только гривна не нужна, так и рост.
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 10:01

Минфин-контракты - 28,20
Одесса: 28,20
Гагарин: 28,27
Катани: 28,28

в науке при опытном измерении результат, который существенно отличается от остальных принимают за ошибку и отбрасывают (не учитывают при вычислении
Среднеквадрати́ческое отклоне́ния — в теории вероятностей и статистике наиболее распространённый показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания. При ограниченных массивах выборок значений вместо математического ожидания используется среднее арифметическое совокупности выборок (измерений), это среднее арифметическое называют оценкой математического ожидания .

вчера в 17,00 цифры были 28,20-28,20-28,24-28,28 (цифра 28,28 выглядит как ошибка), ближе к 18.00 еще один город стал подтягиваться к курсам "выходного дня".
Сегодня у Гагарина 28,20-28,30, тогда как у нас 28,13-28,20 (это нонсенс).

допустим что у нас 2 источника показывают 28,20-28,20 и два 28,28-28,28
ну и в чем правда, брат?

с таким разбросом прогноз на тонком рынке становится абсолютно бессмысленным
к тому же в Украине разные курсы по разным городам.

п.с. вчера победил я, второе место kolyuchy :mrgreen:

дальше гадайте на кофейной гуще
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