Я к гривне применяю только термины а движение охарактеризовать невозможно по та, мы ж все это знаем давно.По та трейдингвью есть по укргривне та, так там 70 Или там рашкинцы мечтают об нашем обвале или совсем от та свихнулись.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Раньше хоть возможные уровни было проще обозначить, пару трендовых линий, каналов и т.д. Хотя конечно согласен что ТА и грн не совсем совместимые вещи. Да и вообще по правде говоря, ТА - это инструмент ... философский - кому что выгодно, тот то видит и рисует ...
Vitl написав:Alex2007 теханализы вообще поломались Я к гривне применяю только термины а движение охарактеризовать невозможно по та, мы ж все это знаем давно.По та трейдингвью есть по укргривне та, так там 70 Или там рашкинцы мечтают об нашем обвале или совсем от та свихнулись.
Mayag написав:Еще несколько дней назад, я был уверен, что в тройке будут Орест и ЛАД. Нежданчик с подскоком был веселым, жаль,
Аби не азовська криза,сьогодні курс був би 27.50-27.60.Подивіться на тенденцію на міжбанку і на готівці до зіткнення в морі.Курс гривні зміцнювався кожен день. Алекс2006 - я маю рацію?
Но Вы ж не указали эти уровни в прогнозе А рост ждали многие, но непонятно было когда, и никто не думал, что настолько, да и вообще все расслабились и уверовали в стабильность. Вот чуйка была о росте, карма у меня плохая)))) как только гривна не нужна, так и рост.
в науке при опытном измерении результат, который существенно отличается от остальных принимают за ошибку и отбрасывают (не учитывают при вычислении Среднеквадрати́ческое отклоне́ния — в теории вероятностей и статистике наиболее распространённый показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания. При ограниченных массивах выборок значений вместо математического ожидания используется среднее арифметическое совокупности выборок (измерений), это среднее арифметическое называют оценкой математического ожидания .
вчера в 17,00 цифры были 28,20-28,20-28,24-28,28 (цифра 28,28 выглядит как ошибка), ближе к 18.00 еще один город стал подтягиваться к курсам "выходного дня". Сегодня у Гагарина 28,20-28,30, тогда как у нас 28,13-28,20 (это нонсенс).
допустим что у нас 2 источника показывают 28,20-28,20 и два 28,28-28,28 ну и в чем правда, брат?
с таким разбросом прогноз на тонком рынке становится абсолютно бессмысленным к тому же в Украине разные курсы по разным городам.
в науке при опытном измерении результат, который существенно отличается от остальных принимают за ошибку и отбрасывают (не учитывают при вычислении Среднеквадрати́ческое отклоне́ния — в теории вероятностей и статистике наиболее распространённый показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания. При ограниченных массивах выборок значений вместо математического ожидания используется среднее арифметическое совокупности выборок (измерений), это среднее арифметическое называют оценкой математического ожидания .
вчера в 17,00 цифры были 28,20-28,20-28,24-28,28 (цифра 28,28 выглядит как ошибка), ближе к 18.00 еще один город стал подтягиваться к курсам "выходного дня". Сегодня у Гагарина 28,20-28,30, тогда как у нас 28,13-28,20 (это нонсенс).
допустим что у нас 2 источника показывают 28,20-28,20 и два 28,28-28,28 ну и в чем правда, брат?
с таким разбросом прогноз на тонком рынке становится абсолютно бессмысленным к тому же в Украине разные курсы по разным городам.
п.с. вчера победил я, второе место kolyuchy
дальше гадайте на кофейной гуще
Ну можно в нашу выборку добавлять и другие города и по ним усреднять - будем получать более точный реальный средний курс продажи по городам Украины. (можем еще добавить весовой коэфициент курса в зависимости от численности населения города ) Да, и от ситуации что Харьков будет тянуть цифру вверх, Львов - вниз, Одесса - где-то посередине никуда не деться. (Во вторник Харьков вообще сильно выше был в отличие от других городов, если не ошибаюсь, не сильно то и хотел днем вторника падать, тогда как другие быстро упали-отжались)