Додано: Суб 01 гру, 2018 10:01

Минфин-контракты - 28,20Одесса: 28,20Гагарин: 28,27Катани: 28,28в науке при опытном измерении результат, который существенно отличается от остальных принимают за ошибку и отбрасывают (не учитывают при вычисленииСреднеквадрати́ческое отклоне́ния — в теории вероятностей и статистике наиболее распространённый показатель рассеивания значений случайной величины относительно её математического ожидания. При ограниченных массивах выборок значений вместо математического ожидания используется среднее арифметическое совокупности выборок (измерений), это среднее арифметическое называют оценкой математического ожидания .вчера в 17,00 цифры были 28,20-28,20-28,24-28,28 (цифра 28,28 выглядит как ошибка), ближе к 18.00 еще один город стал подтягиваться к курсам "выходного дня".Сегодня у Гагарина 28,20-28,30, тогда как у нас 28,13-28,20 (это нонсенс).допустим что у нас 2 источника показывают 28,20-28,20 и два 28,28-28,28ну и в чем правда, брат?с таким разбросом прогноз на тонком рынке становится абсолютно бессмысленнымк тому же в Украине разные курсы по разным городам.п.с. вчера победил я, второе местодальше гадайте на кофейной гуще