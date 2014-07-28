Додано: Суб 01 гру, 2018 13:59

Я останусь на своей цифре 28,56, хотя сильно сомневаюсь, что так будет.

Всё Вы правильно написали о матожидании, ср.-квадратическом отклонении и отбрасывании существенно отличающихся значений.Но проблема в том, что матожидание в разных городах разное. У нас систематически самый дешёвый доллар в Одессе, потом Киев и зап. Украина, самый дорогой в Харькове. И так практически всегда. Изредка выравнивается в периоды суперстабильности.Но обычно отклонения всё же не очень велики. Несколько коп. туда-сюда для практических нужд обычно большой роли не играют. А распределение мест в нашем соревновании ... то таке.Не стоит слишком серьёзно относиться к занимаемому месту.Поздравляю победителей! Но нас с"ом Петя подвёл.Мог бы объявить ВП на пару-тройку дней позже, я уж гадал, кто из нас будет ближе к результату.На 15.12 оставляю свою цифру 28,56 - уже из принципа. В прошлый раз я писал:И в общем-то ожидал в районе 28,25. Резкий подскок, связанный с ВП, был явно чрезмерным - ВП просто использовали, чтобы сломать необоснованный (на мой взгляд) тренд на укрепление гривни. Сейчас может быть от"овских 28,15 до 29. То, что гривня не падает, я для себя могу объяснить, пожалуй, только большими поступлениями от заробитчан. Рост с/х и металлоэкспорта, о чём позавчера писал, это хорошо, но тем не менее по всем отчётам у нас постоянный и растущий дефицит торгбаланса за счёт более быстрого роста импорта.Объективно курс уже должен был бы, по-моему, быть на 30+ (сколько + не скажу)и летом не падать до таких значений, как в этом году. Но он пока держится. В прогнозе на 31-е 27,90 сильно сомневаюсь, но ... посмотрим. Если он оправдается, буду сильно удивлён и сниму шляпу перед"ом.