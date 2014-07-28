Додано: Суб 01 гру, 2018 19:56

ЛАД написав: То, что гривня не падает, я для себя могу объяснить, пожалуй, только большими поступлениями от заробитчан. Рост с/х и металлоэкспорта, о чём позавчера писал orest, это хорошо, но тем не менее по всем отчётам у нас постоянный и растущий дефицит торгбаланса за счёт более быстрого роста импорта. То, что гривня не падает, я для себя могу объяснить, пожалуй, только большими поступлениями от заробитчан. Рост с/х и металлоэкспорта, о чём позавчера писал orest, это хорошо, но тем не менее по всем отчётам у нас постоянный и растущий дефицит торгбаланса за счёт более быстрого роста импорта.

Безготівковий і готівковий долар здешевлюють в рамках загальнодержавної акції – демонстрація стабільності виборцям. Але тут є і меркантильний інтерес - якомога дешевше купити валюту, яку будуть перед святами продавати «заробітчани-ІТшники-автомеханіки».Щодо питання яким має бути курс і чим його втримують. Тут треба уважно розглянути комплекс чинників:- Заробітчан відчутно більше і вони передають валюти більше ніж раніше- Неочікувана стабілізація і відчутне зміцнення грн. залишило багато грн. на депозитах в БС в жовтні-листопаді- реальна інфляція (а не статистично-передвиборча) заставляє громадян спалювати все збільшення грн. (на валютні заначки в багатьох не залишається) чи продавати ті ж таки заначки. Але треба розуміти, що ці чинники (крім заробітчан) є найменшими по силі, просто вони безпосередньо стосується багатьох.А от реалії бізнесу (сірого і тіні в тому числі) діють значно більше:- Зменшився попит на валюту від тих, хто зловживав газом для приватних споживачів (серйозна сума, швидше всього, її перекрили «любим друзям» відсотками по «євробондах» і забезпечили стабільний прибуток на десятиліття)- Потреба у валюті зменшилася через відчутну «доларизацію» тіні (хто працював і свідомо жив у 90-ті розуміє про що йдеться). Очевидно, що на базарі вже не купиш куртку за бакси (хоч вже можна місцями), але розрахунки за гуртові партії тепер переважно у валюті. Колись це все ходило в надрах Приватбанку в грн. без проблем, тепер вийшли і для зменшення об’єму перевели у валюту (стосується всього: сг, запчастин, лісу, бурштину і тд)- Самий головний момент – торг баланс тіні. Офіційний ми дізнаємося що місяця, але це 50 ну нехай десь 70% реального об’єму. А що в «тіньовій економіці»? Чув, що імпорт максимально витягують на світло, щоб обмежити. А експорт? Щось давно не чути щоб затримували вантажі тютюнових виробів, якийсь там бурштин, ліс. Але ж бурштин миють як і при завгарі, ліс рубають і тд. А це вертається валютою…- Рекордний врожай овочів, фруктів, горіхів, ягід серйозно збільшив експорт і зменшив імпорт (той таки тіньовий)- Ну і не останній чинник - відсутність мільярдів схематозної бюджетної грн.Це все стабілізує ситуацію і значно зменшує відтік з МБ на гтівку (а часто в незвичні періоди готівка живить МБ цьогороку).Наступного року до виборів президента фундамент один - вибори президента і не останній фактор "стабільність". Під це стягують значні ресурси: про транш від ЄС вже написали; Центренерго; рекордний експорт (я вже писав кілька повідомлень тому) і якщо минулого року "висвітлювали" в основному в грудні для надходжень в лютому, то зараз в жовтні-листопаді і це б мало підтягнути валюту на січень, коли очевидний сезонний пік (також детально описував перекоси січня); МВФ+; ринок землі (два останніх фактори можуть бути тільки у новинно-вербальній формі, може вистачити і так і ВОНУ можуть якось зковирнути трохи на правильній подачі земельного питання); рішення міжнародних судів по відшкодуванню Ощаду, можуть згадати рішення по Газпрому і тд.Це якщо без кардинального впливу прокремлівських. Ризики втручання, сценарій і наслідки я також описував зовсім недавно. Але реакція світу на події на Азовському морі мала б стати запобіжником. Детальніше буде зрозуміло після G 20 на вихідних, адже, якщо там не досягнуть домовленостей, то нафта і ойро продовжать свій руйнівний похід, який ФРС перервав на кілька днів перед збіговиськом.Все це на користь стабільності по 28. А от після президентських (хто б не переміг) інші захочуть отримати реванш на парламентських. Там можуть бути варіанти...