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Додано: Суб 01 гру, 2018 13:59
prodigy
Всё Вы правильно написали о матожидании, ср.-квадратическом отклонении и отбрасывании существенно отличающихся значений.
Но проблема в том, что матожидание в разных городах разное. У нас систематически самый дешёвый доллар в Одессе, потом Киев и зап. Украина, самый дорогой в Харькове. И так практически всегда. Изредка выравнивается в периоды суперстабильности.
Но обычно отклонения всё же не очень велики. Несколько коп. туда-сюда для практических нужд обычно большой роли не играют. А распределение мест в нашем соревновании ... то таке. Не стоит слишком серьёзно относиться к занимаемому месту.
Поздравляю победителей! Но нас с orest"ом Петя подвёл.
Мог бы объявить ВП на пару-тройку дней позже, я уж гадал, кто из нас будет ближе к результату.
На 15.12 оставляю свою цифру 28,56 - уже из принципа. В прошлый раз я писал:
И в общем-то ожидал в районе 28,25. Резкий подскок, связанный с ВП, был явно чрезмерным - ВП просто использовали, чтобы сломать необоснованный (на мой взгляд) тренд на укрепление гривни. Сейчас может быть от orest"овских 28,15 до 29. То, что гривня не падает, я для себя могу объяснить, пожалуй, только большими поступлениями от заробитчан. Рост с/х и металлоэкспорта, о чём позавчера писал orest, это хорошо, но тем не менее по всем отчётам у нас постоянный и растущий дефицит торгбаланса за счёт более быстрого роста импорта.
Объективно курс уже должен был бы, по-моему, быть на 30+ (сколько + не скажу )и летом не падать до таких значений, как в этом году. Но он пока держится. В прогнозе на 31-е 27,90 сильно сомневаюсь, но ... посмотрим. Если он оправдается, буду сильно удивлён и сниму шляпу перед orest"ом (есть шляпу не буду! ).
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 01 гру, 2018 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:24
Добавлю ещё аргумент в пользу гривни:
Это приличный спасательный круг для Минфина. Интересно, станут ли их продавать на МБ, или устроят своп с НБУ, или сохранят для выплаты вал. долгов Минфина.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Суб 01 гру, 2018 19:56
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Безготівковий і готівковий долар здешевлюють в рамках загальнодержавної акції – демонстрація стабільності виборцям. Але тут є і меркантильний інтерес - якомога дешевше купити валюту, яку будуть перед святами продавати «заробітчани-ІТшники-автомеханіки».
Щодо питання яким має бути курс і чим його втримують. Тут треба уважно розглянути комплекс чинників:
- Заробітчан відчутно більше і вони передають валюти більше ніж раніше
- Неочікувана стабілізація і відчутне зміцнення грн. залишило багато грн. на депозитах в БС в жовтні-листопаді
- реальна інфляція (а не статистично-передвиборча) заставляє громадян спалювати все збільшення грн. (на валютні заначки в багатьох не залишається) чи продавати ті ж таки заначки. Але треба розуміти, що ці чинники (крім заробітчан) є найменшими по силі, просто вони безпосередньо стосується багатьох.
А от реалії бізнесу (сірого і тіні в тому числі) діють значно більше:
- Зменшився попит на валюту від тих, хто зловживав газом для приватних споживачів (серйозна сума, швидше всього, її перекрили «любим друзям» відсотками по «євробондах» і забезпечили стабільний прибуток на десятиліття)
- Потреба у валюті зменшилася через відчутну «доларизацію» тіні (хто працював і свідомо жив у 90-ті розуміє про що йдеться). Очевидно, що на базарі вже не купиш куртку за бакси (хоч вже можна місцями), але розрахунки за гуртові партії тепер переважно у валюті. Колись це все ходило в надрах Приватбанку в грн. без проблем, тепер вийшли і для зменшення об’єму перевели у валюту (стосується всього: сг, запчастин, лісу, бурштину і тд)
- Самий головний момент – торг баланс тіні. Офіційний ми дізнаємося що місяця, але це 50 ну нехай десь 70% реального об’єму. А що в «тіньовій економіці»? Чув, що імпорт максимально витягують на світло, щоб обмежити. А експорт? Щось давно не чути щоб затримували вантажі тютюнових виробів, якийсь там бурштин, ліс. Але ж бурштин миють як і при завгарі, ліс рубають і тд. А це вертається валютою…
- Рекордний врожай овочів, фруктів, горіхів, ягід серйозно збільшив експорт і зменшив імпорт (той таки тіньовий)
- Ну і не останній чинник - відсутність мільярдів схематозної бюджетної грн.
Це все стабілізує ситуацію і значно зменшує відтік з МБ на гтівку (а часто в незвичні періоди готівка живить МБ цьогороку).
Наступного року до виборів президента фундамент один - вибори президента і не останній фактор "стабільність". Під це стягують значні ресурси: про транш від ЄС вже написали; Центренерго
Це якщо без кардинального впливу прокремлівських. Ризики втручання, сценарій і наслідки я також описував зовсім недавно. Але реакція світу на події на Азовському морі мала б стати запобіжником. Детальніше буде зрозуміло після G 20 на вихідних, адже, якщо там не досягнуть домовленостей, то нафта і ойро продовжать свій руйнівний похід, який ФРС перервав на кілька днів перед збіговиськом.
Все це на користь стабільності по 28. А от після президентських (хто б не переміг) інші захочуть отримати реванш на парламентських. Там можуть бути варіанти...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 01 гру, 2018 20:22
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
2006 тут не пише, і те добре
Табличку оновлю у понеділок.
Мій прогноз на 15.12 - 28.18
Вважаю, що загальний тренд той самий, що й був до ситуації на Азові й ВС. І певен, що якби не вони, зараз були б десь поряд з моїм прогнозом 27.92
І якщо у найближчий час не станеться нових форсмажорів, то і тренд залишається той же, просто тепер з трохи більш високих рівнів, і мабуть повільніше. То ж очікую ще невеличкого, на кілька копійок, просідання: фінально зафіксувати закінчення панічного ажіотажу, частково вплинє передсвяткове відкорковування заначок.
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:00
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
28.10
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:07
Соглашаясь со словами Ореста - Безготівковий і готівковий долар здешевлюють в рамках загальнодержавної акції – демонстрація стабільності виборцям. - я оставлю прогноз 28.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 02 гру, 2018 08:08
15/12 28,16
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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