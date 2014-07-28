... на 15 число прогнозую:
28,33
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Додано: Нед 02 гру, 2018 12:01
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
... на 15 число прогнозую:
28,33
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Наверное таки будем иметь дальнейшую возню в ширинке, раз не получилось спокойно двигаться к 27.6-8 к НГ (о к-рых писал ранее) и раз после такого мощного выстрела не вышло закрепления над 28.4+ хотя бы (для полноты картины очень интересны объемы, прошедшие на неделе; немало наверное предвыборных денег конвертилось).
Усиливается многократно-упоминаемый фактор предвыборной стабильности (да, и если б хотели запросто могли под шумок полу-ВП отпустить гривну на новые явно повыше уровни, значит, выходит, не нужно ).
По ОВГЗ: было минимальное размещение во вторник. Скорее всего всеми силами будут продолжать восстанавливать и наращивать его. Ставку вероятно через 1,5 недели таки НБУ поднимет, может даже и 19,5-20% сделают.
Насчет европейского транша. Не совсем понятно - деньги уже "едут" или только ожидания прихода, как обычно бывает. Если уже едут, то и "основная доза" тоже на подходе и почти в кармане. Даже если эти дозы не доедут до конца года, то их отсутствие не сильно на что-то повлияет (пока не повлияет) - деньги в резервах пока есть. А приход денег даст оптимизм Алексу2006 и нашему Гаранту.
Поэтому ставлю цифру 28.28 на 15.12
ЗЫ. Вчера по зомбоящику на черно-красном инфо-канале в 9 вечера слышал очередного кадра- глядача-дозвонювача в прямий етер , рассказывал, что "долляр в Одессе продают по 32,- показывают 28-29, но продают по 32, дешевле нету"
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:06
Деньги в резервах (если речь о ЗВР) и деньги у Минфина - несколько разные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:11
Ну и у Минфина что-то осталось еще от 2 млрд. Если что, то могут и выйти на внешний рынок. Под 15%
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