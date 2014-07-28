Додано: Нед 02 гру, 2018 13:42

Наверное таки будем иметь дальнейшую возню в ширинке, раз не получилось спокойно двигаться к 27.6-8 к НГ (о к-рых писал ранее) и раз после такого мощного выстрела не вышло закрепления над 28.4+ хотя бы (для полноты картины очень интересны объемы, прошедшие на неделе; немало наверное предвыборных денег конвертилось).Усиливается многократно-упоминаемый фактор предвыборной стабильности (да, и если б хотели запросто могли под шумок полу-ВП отпустить гривну на новые явно повыше уровни, значит, выходит, не нужно ).По ОВГЗ: было минимальное размещение во вторник. Скорее всего всеми силами будут продолжать восстанавливать и наращивать его. Ставку вероятно через 1,5 недели таки НБУ поднимет, может даже и 19,5-20% сделают.Насчет европейского транша. Не совсем понятно - деньги уже "едут" или только ожидания прихода, как обычно бывает. Если уже едут, то и "основная доза" тоже на подходе и почти в кармане. Даже если эти дозы не доедут до конца года, то их отсутствие не сильно на что-то повлияет (пока не повлияет) - деньги в резервах пока есть. А приход денег даст оптимизм Алексу2006 и нашему Гаранту.Поэтому ставлю цифруЗЫ. Вчера по зомбоящику на черно-красном инфо-канале в 9 вечера слышал очередного кадра- глядача-дозвонювача в прямий етер , рассказывал, что "долляр в Одессе продают по 32,- показывают 28-29, но продают по 32, дешевле нету"