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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1164116511661167
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:01

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

... на 15 число прогнозую:
28,33
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Наверное таки будем иметь дальнейшую возню в ширинке, раз не получилось спокойно двигаться к 27.6-8 к НГ (о к-рых писал ранее) и раз после такого мощного выстрела не вышло закрепления над 28.4+ хотя бы (для полноты картины очень интересны объемы, прошедшие на неделе; немало наверное предвыборных денег конвертилось).

Усиливается многократно-упоминаемый фактор предвыборной стабильности (да, и если б хотели запросто могли под шумок полу-ВП отпустить гривну на новые явно повыше уровни, значит, выходит, не нужно ).

По ОВГЗ: было минимальное размещение во вторник. Скорее всего всеми силами будут продолжать восстанавливать и наращивать его. Ставку вероятно через 1,5 недели таки НБУ поднимет, может даже и 19,5-20% сделают.

Насчет европейского транша. Не совсем понятно - деньги уже "едут" или только ожидания прихода, как обычно бывает. Если уже едут, то и "основная доза" тоже на подходе и почти в кармане. Даже если эти дозы не доедут до конца года, то их отсутствие не сильно на что-то повлияет (пока не повлияет) - деньги в резервах пока есть. А приход денег даст оптимизм Алексу2006 и нашему Гаранту. :lol:

:arrow: Поэтому ставлю цифру 28.28 на 15.12

ЗЫ. Вчера по зомбоящику на черно-красном инфо-канале в 9 вечера слышал очередного кадра- глядача-дозвонювача в прямий етер , рассказывал, что "долляр в Одессе продают по 32,- показывают 28-29, но продают по 32, дешевле нету" :lol: :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:06

  Alex2007 написав:......
Насчет европейского транша. Не совсем понятно - деньги уже "едут" или только ожидания прихода, как обычно бывает. Если уже едут, то и "основная доза" тоже на подходе и почти в кармане. Даже если эти дозы не доедут до конца года, то их отсутствие не сильно на что-то повлияет (пока не повлияет) - деньги в резервах пока есть. А приход денег даст оптимизм Алексу2006 и нашему Гаранту. ....

Деньги в резервах (если речь о ЗВР) и деньги у Минфина - несколько разные.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:11

  ЛАД написав:
  Alex2007 написав:......
Насчет европейского транша. Не совсем понятно - деньги уже "едут" или только ожидания прихода, как обычно бывает. Если уже едут, то и "основная доза" тоже на подходе и почти в кармане. Даже если эти дозы не доедут до конца года, то их отсутствие не сильно на что-то повлияет (пока не повлияет) - деньги в резервах пока есть. А приход денег даст оптимизм Алексу2006 и нашему Гаранту. ....

Деньги в резервах (если речь о ЗВР) и деньги у Минфина - несколько разные.


Ну и у Минфина что-то осталось еще от 2 млрд. Если что, то могут и выйти на внешний рынок. Под 15% :lol: :evil:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:55

Не во всём согласен со вчерашним вечерним постом orest"а.
В частности:
- Зменшився попит на валюту від тих, хто зловживав газом для приватних споживачів

По-моему, это как раз увеличивает спрос на валюту. В перспективе, после выравнивания цен для населения и бизнеса, возможно, уменьшит, но, возможно, и нет.
- Потреба у валюті зменшилася через відчутну «доларизацію» тіні (хто працював і свідомо жив у 90-ті розуміє про що йдеться).

Совершенно не согласен. Долларизация экономики или любой её части работает против гривни, т.к. если даже не увеличивает спрос на валюту, то уменьшает потребность в грн и уж точно снижает авторитет грн.

О серо-чёрном импорте-экспорте.
- Самий головний момент – торг баланс тіні. Офіційний ми дізнаємося що місяця, але це 50 ну нехай десь 70% реального об’єму. А що в «тіньовій економіці»? Чув, що імпорт максимально витягують на світло, щоб обмежити. А експорт? Щось давно не чути щоб затримували вантажі тютюнових виробів, якийсь там бурштин, ліс. Але ж бурштин миють як і при завгарі, ліс рубають і тд. А це вертається валютою…

То, что в первую очередь стараются вытянуть из тени импорт, понятно - это и ввозной НДС, и тамож. пошлины, т.е. напрямую рост доходов бюджета. Экспорт таких прямых доходов в бюджет не даёт, правда, даёт рост белых потоков валюты в страну.
Не могу ничего сказать об объёмах теневого экспорта табачки, янтаря, леса, но мне кажется, что относительный объём такого экспорта невелик (возможно, ошибаюсь).
Вообще, о тенденциях в теневом экспорте сегодня судить не берусь. Несколько лет назад знаю о стремлении многих теневых экспортёров переходить на белую работу. Сейчас более-менее приличной информацией не обладаю. Может, кто осветит этот вопрос?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 гру, 2018 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 14:58

  Alex2007 написав:.........
Ну и у Минфина что-то осталось еще от 2 млрд.

Хтозна ... :)
Если что, то могут и выйти на внешний рынок. Под 15% :lol: :evil:

Могут. Но если такое будет, тогда точно "ховайся, кто может!". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 16:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Останусь при 28.25
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