... на 15 число прогнозую:
28,33
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Додано: Нед 02 гру, 2018 12:01
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
... на 15 число прогнозую:
28,33
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 02 гру, 2018 13:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Наверное таки будем иметь дальнейшую возню в ширинке, раз не получилось спокойно двигаться к 27.6-8 к НГ (о к-рых писал ранее) и раз после такого мощного выстрела не вышло закрепления над 28.4+ хотя бы (для полноты картины очень интересны объемы, прошедшие на неделе; немало наверное предвыборных денег конвертилось).
Усиливается многократно-упоминаемый фактор предвыборной стабильности (да, и если б хотели запросто могли под шумок полу-ВП отпустить гривну на новые явно повыше уровни, значит, выходит, не нужно ).
По ОВГЗ: было минимальное размещение во вторник. Скорее всего всеми силами будут продолжать восстанавливать и наращивать его. Ставку вероятно через 1,5 недели таки НБУ поднимет, может даже и 19,5-20% сделают.
Насчет европейского транша. Не совсем понятно - деньги уже "едут" или только ожидания прихода, как обычно бывает. Если уже едут, то и "основная доза" тоже на подходе и почти в кармане. Даже если эти дозы не доедут до конца года, то их отсутствие не сильно на что-то повлияет (пока не повлияет) - деньги в резервах пока есть. А приход денег даст оптимизм Алексу2006 и нашему Гаранту.
Поэтому ставлю цифру 28.28 на 15.12
ЗЫ. Вчера по зомбоящику на черно-красном инфо-канале в 9 вечера слышал очередного кадра- глядача-дозвонювача в прямий етер , рассказывал, что "долляр в Одессе продают по 32,- показывают 28-29, но продают по 32, дешевле нету"
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:06
Деньги в резервах (если речь о ЗВР) и деньги у Минфина - несколько разные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:11
Ну и у Минфина что-то осталось еще от 2 млрд. Если что, то могут и выйти на внешний рынок. Под 15%
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:55
Не во всём согласен со вчерашним вечерним постом orest"а.
В частности:
По-моему, это как раз увеличивает спрос на валюту. В перспективе, после выравнивания цен для населения и бизнеса, возможно, уменьшит, но, возможно, и нет.
Совершенно не согласен. Долларизация экономики или любой её части работает против гривни, т.к. если даже не увеличивает спрос на валюту, то уменьшает потребность в грн и уж точно снижает авторитет грн.
О серо-чёрном импорте-экспорте.
То, что в первую очередь стараются вытянуть из тени импорт, понятно - это и ввозной НДС, и тамож. пошлины, т.е. напрямую рост доходов бюджета. Экспорт таких прямых доходов в бюджет не даёт, правда, даёт рост белых потоков валюты в страну.
Не могу ничего сказать об объёмах теневого экспорта табачки, янтаря, леса, но мне кажется, что относительный объём такого экспорта невелик (возможно, ошибаюсь).
Вообще, о тенденциях в теневом экспорте сегодня судить не берусь. Несколько лет назад знаю о стремлении многих теневых экспортёров переходить на белую работу. Сейчас более-менее приличной информацией не обладаю. Может, кто осветит этот вопрос?
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 02 гру, 2018 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 02 гру, 2018 14:58
Хтозна ...
Могут. Но если такое будет, тогда точно "ховайся, кто может!".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 02 гру, 2018 16:47
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Останусь при 28.25
Додано: Нед 02 гру, 2018 17:44
Я попытаюсь дополнить данное обсуждение своим мнением.Пришли деньги или идут - это не совсем решающий фактор.Я ранее писал о том, что важно другое - а именно факт сотрудничества с кредиторами.Тогда становится понятно, что имеющихся денег вполне достаточно для покрытия и текущих нужд и предстоящих долгов.А там и помощь подойдёт.Но как только вопрос входит в плоскость сомнения, что мы не выполнили обязательства, нам могут отказать и тд, тогда сразу срабатывает защитная арифметика - если мы всё отдадим и проедим. то ничего не останется и приехали...Т е факт самих денег важен, но не решающий.Только в моменты дисбаланса, например при срочном займе 2 ярдов, и то если только это не манипуляция со своими же деньгами.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 02 гру, 2018 17:48
Народ, пжлста, кто не успел до 18_00 внесите своё мнение по курсу.Осталось два этапа до НГ, интерес нарастает, несмотря на реакцию курс а на неожиданный фундамент.
ПС Участники в лидерах стали вплотную, но поясню, что это не совсем так.Те копейки разницы нужно как бы умножить на колво прошедших этапов.Т о получится сумма. кот нужно наверстать за последние два, чтобы опередить лидеров.Сейчас лидеры могут промахнуться, назвав низкий курс.И если кто то рскнёт повыше, то вполне при стечении обстоятельств может и победить.Удачи.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:36
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