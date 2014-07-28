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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1165116611671168
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:50

  tea написав:
  Vitl написав:Народ, пжлста, кто не успел до 18_00 внесите своё мнение по курсу

Провидця хто-небудь розбудіть.

нарушится легенда...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:42

  Vitl написав:
  tea написав:
  Vitl написав:Народ, пжлста, кто не успел до 18_00 внесите своё мнение по курсу

Провидця хто-небудь розбудіть.

нарушится легенда...

Людина за вчорашніми емоціями забула дати прогноз.То можна було йому в приватні написати,щоб оновив прогноз.
Вчора О_О знову причепилась до Соміка - "А доведи,що я це Толевас,дам 500 доларів."Колись і мені пропонувала з одного з чотирьох ніків.
Вчора з доказами навів,що Толевас це О_О.Але один з ніків натиснув "скарга" і модери змушені були стерти.Хоча ж "роліки" самі пропонували 500 доларів,якщо доведу.
Тому для всіх,хто сумнівався,що Толевас це О_О і не встиг прочитати вчорашнє повідомлення...
Ось повідомлення Толеваса (там де фото)від 26.08.17.Зверніть увагу на фото,на дрібні деталі,зокрема на курси.
Валютный рынок в контексте

Ось таке точно фото в ЖЖ Софтрейнджера,підписано Алекс Нікульченко (Олександр Григорович Нікульченко)
https://farm5.staticflickr.com/4439/366 ... 8ab5_b.jpg

...з серії фото про Харків (вулиця Я.Мудрого).Доречі,теж від 26.08.17.Тобто і в ЖЖ і на форумі О_О виставила фотки в один день.Співпадіння?Не думаю (с)
https://softranger.livejournal.com/431118.html

Раніше ГАДФЛІ довів,що Софтрейнджер - це О_О.

П.С.Олександре Григоровичу - не претендую на Ваші 500 доларів,просто не люблю,коли кажуть неправду.
tea
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:12

думаю что подтянемся к 29.50,
а возможно и и выше
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:43

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Нед 02 гру, 2018 21:44, всього редагувалось 4 разів.
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

uaprofi написав:думаю что подтянемся к 29.50,
а возможно и и выше
Фиксировать как прогноз?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 20:52

  Faceless написав:
uaprofi написав:думаю что подтянемся к 29.50,
а возможно и и выше
Фиксировать как прогноз?


конечно!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:05

  uaprofi написав:
  Faceless написав:
uaprofi написав:думаю что подтянемся к 29.50,
а возможно и и выше
Фиксировать как прогноз?


конечно!

Ну ты и любитель в крайности...То отставал, то впереди всех.Мой совет по обходу лидеров послушал :?: :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 21:31

Vitl

как можно было видеть - курс до 29,25 поднялся за один день (сам видел в понедельник шо покупали по такой цене)

а учитывая наличие ВП в 10 областях до 29.5 можно легко дойти за пол дня при малейшей провакации.
и там кажись и пенсии сейчас начнут платить (может даже по две сразу) и другпя гриша на подходе.
так шо 29,5 это не из области фантастики, можем и гораздо выше залесть
uaprofi
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