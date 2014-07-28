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Додано: Пон 03 гру, 2018 19:16
Думаю, возражать конечно не бум.Но для лидеров списка это было бы неприемлимо.Спорт
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 03 гру, 2018 23:43
"За частотою системних банківських криз Україна входить до трійки країн-лідерів у світі: упродовж останніх 20 років вони траплялися тричі. Прямі втрати всієї економіки від останньої (2014-2016 рр.) становили майже 40% ВВП. Наслідки цієї кризи суттєво обмежили банківське кредитування та економічне зростання. Це свідчення того, якою високою може бути ціна недостатньо ефективного регулювання фінансового сектору – як на рівні окремих фінансових установ, так і на рівні системи в цілому.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 04 гру, 2018 12:51
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
На МБ просто феерия какая-то!!!
Когда НБУ выкладывает статистику по покупке/продаже валюты на межбанке?
Интересно будет глянуть сколько уже откуплено.
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:19
kolyuchy
Данные о покупке-продаже валюты НБУ выкладывает во вторник за прошлую неделю.
За прошлую неделю -
покупка - 40 млн.,
продажа - 125 млн.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 04 гру, 2018 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:19
kolyuchy
ЛАД
почему вторник ? zzzzzz
а шо делать?
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:43
чик
В понедельник почему-то не всегда (хотя часто).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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