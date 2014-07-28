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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1166116711681169
Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 18:42

28.50, якщо не пізно.
yurko81
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 19:16

  yurko81 написав:28.50, якщо не пізно.


Думаю, возражать конечно не бум.Но для лидеров списка это было бы неприемлимо.Спорт :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:43

"За частотою системних банківських криз Україна входить до трійки країн-лідерів у світі: упродовж останніх 20 років вони траплялися тричі. Прямі втрати всієї економіки від останньої (2014-2016 рр.) становили майже 40% ВВП. Наслідки цієї кризи суттєво обмежили банківське кредитування та економічне зростання. Це свідчення того, якою високою може бути ціна недостатньо ефективного регулювання фінансового сектору – як на рівні окремих фінансових установ, так і на рівні системи в цілому.

http://финбаланс.ком.юа/news/NBU-Ukran ... skikh-kriz
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

На МБ просто феерия какая-то!!!
Когда НБУ выкладывает статистику по покупке/продаже валюты на межбанке?
Интересно будет глянуть сколько уже откуплено.
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:19

kolyuchy
Данные о покупке-продаже валюты НБУ выкладывает во вторник за прошлую неделю.
За прошлую неделю -
покупка - 40 млн.,
продажа - 125 млн.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 04 гру, 2018 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:19

kolyuchy
https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
Зображення
ЛАД
почему вторник ? zzzzzz
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 13:43

чик
В понедельник почему-то не всегда (хотя часто).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:42

  kolyuchy написав:
  Faceless написав:По источникам на момент средний курс 28,225

Средний курс по прогнозам на 16/12 - 28.30
Уверовали в стабилдизец на достигнутом уровне.
Мой прогоноз на 20 копсов ниже среднего.... Второй с конца....
Вот что-то мне кажется, НБУ будет по чуть-чуть опускать административными (не рыночными) методами и откупать на падении, то что потратил на "тушение пожара" на новостях о ВП. Надо ЗВР пополнять


Ниже 28 никто не захотел поставить.И 28 только один участник.А курс намекает на 27ХХ :D Ещё рано конечно об этом говорить, но вероятность увеличивается.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:Ниже 28 никто не захотел поставить.И 28 только один участник.А курс намекает на 27ХХ :D Ещё рано конечно об этом говорить, но вероятность увеличивается.


Декабрьский бюджетный праздник жизни еще не отменяли в связи с военным положением.
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