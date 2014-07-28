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Додано: Пон 03 гру, 2018 19:16
Думаю, возражать конечно не бум.Но для лидеров списка это было бы неприемлимо.Спорт
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 03 гру, 2018 23:43
"За частотою системних банківських криз Україна входить до трійки країн-лідерів у світі: упродовж останніх 20 років вони траплялися тричі. Прямі втрати всієї економіки від останньої (2014-2016 рр.) становили майже 40% ВВП. Наслідки цієї кризи суттєво обмежили банківське кредитування та економічне зростання. Це свідчення того, якою високою може бути ціна недостатньо ефективного регулювання фінансового сектору – як на рівні окремих фінансових установ, так і на рівні системи в цілому.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 04 гру, 2018 12:51
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
На МБ просто феерия какая-то!!!
Когда НБУ выкладывает статистику по покупке/продаже валюты на межбанке?
Интересно будет глянуть сколько уже откуплено.
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:19
kolyuchy
Данные о покупке-продаже валюты НБУ выкладывает во вторник за прошлую неделю.
За прошлую неделю -
покупка - 40 млн.,
продажа - 125 млн.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 04 гру, 2018 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:19
kolyuchy
ЛАД
почему вторник ? zzzzzz
а шо делать?
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:43
чик
В понедельник почему-то не всегда (хотя часто).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:42
Ниже 28 никто не захотел поставить.И 28 только один участник.А курс намекает на 27ХХ Ещё рано конечно об этом говорить, но вероятность увеличивается.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 04 гру, 2018 18:55
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Декабрьский бюджетный праздник жизни еще не отменяли в связи с военным положением.
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