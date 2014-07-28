Vitl
если без шухера, то курс будет 27,90-28,20
может какой-то маленький всплеск и будет, но на многое не надейтесь
денег нет и "гулять" Минфин не будет.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 20:28
Vitl
если без шухера, то курс будет 27,90-28,20
может какой-то маленький всплеск и будет, но на многое не надейтесь
денег нет и "гулять" Минфин не будет.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:34
Минфин может и не будет.
Но есть местные бюджеты, и прочие ДУСи
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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