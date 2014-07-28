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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1167116811691170
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:28

Vitl

если без шухера, то курс будет 27,90-28,20

может какой-то маленький всплеск и будет, но на многое не надейтесь
денег нет и "гулять" Минфин не будет.
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 20:34

  prodigy написав:может какой-то маленький всплеск и будет, но на многое не надейтесь
денег нет и "гулять" Минфин не будет.

Минфин может и не будет.
Но есть местные бюджеты, и прочие ДУСи
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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