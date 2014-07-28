Додано: Вів 04 гру, 2018 22:41

ЛАД написав: Vitl написав: .....

ВП скорее отменят, что прижмёт курс.Бюджетный праздник будет крайне ограничен, как более владеющие инфой писали.Смысл то не в тех самых пресловутых факторах, которые как то влияют, а могут и не повлиять.Смысл в генеральном плане властьимущих.Этот генплан отменится только в случае верхи не могут, а низы не хотят.Низы то может уже давно не хотят. а верхи пока могут, в этом и проблема.Можно пачками тут перечислять факторы,как мы это и делаем многоразово, но их влияние под вопросом. тем более ещё и во времени. .....ВП скорее отменят, что прижмёт курс.Бюджетный праздник будет крайне ограничен, как более владеющие инфой писали.Смысл то не в тех самых пресловутых факторах, которые как то влияют, а могут и не повлиять.Смысл в генеральном плане властьимущих.Этот генплан отменится только в случае верхи не могут, а низы не хотят.Низы то может уже давно не хотят. а верхи пока могут, в этом и проблема.Можно пачками тут перечислять факторы,как мы это и делаем многоразово, но их влияние под вопросом. тем более ещё и во времени.

Возможно, Вы и правы.

Но 2 замечания.

Низы не очень-то не хотят. Не хотят - это во Франции, а у нас ...

Эконом. требований не было, кстати, и на Майдане.

И второе. "более владеющие инфой" здесь нет, пишущие об ограниченности "бюджетного праздника" ориентируются исключительно на данные о средствах в Госказначействе на сегодня. Возможно, Вы и правы.Но 2 замечания.Низы не очень-то не хотят. Не хотят - это во Франции, а у нас ...Эконом. требований не было, кстати, и на Майдане.И второе. "более владеющие инфой" здесь нет, пишущие об ограниченности "бюджетного праздника" ориентируются исключительно на данные о средствах в Госказначействе на сегодня.

Каждый из присутствующих понимает не очень конкретно сказанные слова как ему хочется. но не всегда так как написано источником.и это логично, т к у каждого своя головная боль и свои взгляды и приоритеты.Тогда с конца.Более владеющие инфой как раз недавно были здесь и об этом писали, исходя из своих профессиональных наблюдений.Возможно их мнение и ошибочно, но я применительно к себе как к совсем не владеющему инфой о суммах к НГ.Далее низы уже давно не хотят. ну как минимум всего того что происходит, и просто потому что это ведёт не к улучшению а к ухудшению уровня жизни для большинства(не для всех).Говорите - экономических требований не было...Вспомните просто отом. что всё вообще всё, держится только на них.Остальное - это маскировка. вывеска.За идею конечно были люди. но их было в десятки раз меньше, чем проплаченных.А последние как раз по экономическим соображениям.а перекрой власти и смена вектора политики это по вашему не экономические требования...Ну конечно нет. раз там речь об этом не идётА неужели непонятно. что всё сводится к переделу доходов, у одних отнимают, другим отдают.Это иесть основной драйвер всех перемен.