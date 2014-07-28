Vitl
если без шухера, то курс будет 27,90-28,20
может какой-то маленький всплеск и будет, но на многое не надейтесь
денег нет и "гулять" Минфин не будет.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 20:28
Vitl
если без шухера, то курс будет 27,90-28,20
может какой-то маленький всплеск и будет, но на многое не надейтесь
денег нет и "гулять" Минфин не будет.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:34
Минфин может и не будет.
Но есть местные бюджеты, и прочие ДУСи
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 04 гру, 2018 20:52
Проблема в том, что у власть имущих фактически за три месяца до выборов нет никакого даже малейшего плана развития экономики, это раньше модно было писать планы для пересичных, сначала будем делать то, потом это, важно потом сделать это. Сейчас составить и объяснить план действий видимо не считают нужным, ну понятно там еще с 1 мая планы поднять цены на газ, еще транши дополучать и всё. Когда уж точно будет не фиктивная приватизация, когда придут высокотехнологичные инвесторы, каким образом надо влиять на структуру экономики, чтобы уйти от сырьевой экономики. Топ-менеджеры должны не медпункты открывать и мелким пиаром заниматься, а большой стратегией заниматься.
Проблема в менталитете, французы красиво утерли населению Украины нос, которое ноет на кухнях, лавочках и форумах, французы сказали власти - мы не хотим повышения налогов на бензин, а если до власти не доходит, мы скажем жестче, и ты смотри до Макрона дошло, что он что-то сделал не так.
Додано: Вів 04 гру, 2018 21:13
В украинских СМИ этой темы вообще нет, а то мало ли
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 04 гру, 2018 21:20
с написанным спорить не стану. т к согласен.Только я о другом генплане.Он не касается перечисленного, он имеет более благородное назначение - набивание карманов и расширение кресел под задом.Причём любой ценой, вот они эту цену и заплатят за себя. а нас не спросят.И что будет после их отъезда в развитые страны их тут уже не будет волновать.Гонтарева может подтвердить...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 04 гру, 2018 21:25
Возможно, Вы и правы.
Но 2 замечания.
Низы не очень-то не хотят. Не хотят - это во Франции, а у нас ...
Эконом. требований не было, кстати, и на Майдане.
И второе. "более владеющие инфой" здесь нет, пишущие об ограниченности "бюджетного праздника" ориентируются исключительно на данные о средствах в Госказначействе на сегодня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:41
Каждый из присутствующих понимает не очень конкретно сказанные слова как ему хочется. но не всегда так как написано источником.и это логично, т к у каждого своя головная боль и свои взгляды и приоритеты.Тогда с конца.Более владеющие инфой как раз недавно были здесь и об этом писали, исходя из своих профессиональных наблюдений.Возможно их мнение и ошибочно, но я применительно к себе как к совсем не владеющему инфой о суммах к НГ.Далее низы уже давно не хотят. ну как минимум всего того что происходит, и просто потому что это ведёт не к улучшению а к ухудшению уровня жизни для большинства(не для всех).Говорите - экономических требований не было... Вспомните просто отом. что всё вообще всё, держится только на них.Остальное - это маскировка. вывеска.За идею конечно были люди. но их было в десятки раз меньше, чем проплаченных.А последние как раз по экономическим соображениям.а перекрой власти и смена вектора политики это по вашему не экономические требования...Ну конечно нет. раз там речь об этом не идёт А неужели непонятно. что всё сводится к переделу доходов, у одних отнимают, другим отдают.Это иесть основной драйвер всех перемен.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:42
Наскільки я розумію,ситуація у Франції розвивалась так.Декілька років назад влада Франції розробила певну програму і заохочувала французів купувати машини на дизельному паливі.В цьому році картина змінилась з точністю до навпаки.З метою стимулювання купівлі машин на електриці,влада вирішила суттєво підняти акциз на дизильне пальне.У підсумку дизельне пальне здорочало,а продати машину на дизельному паливі можна за копійки.Тому й виникла акції протеста скоріш не за те,що ввели великий акциз на пальне,а проти того,що влада спочатку зробила одні пріорітети,а потім змінила на протилежні.
Додано: Вів 04 гру, 2018 22:58
Своими словами, но в целом вы достаточно точно описали проблему, хотя тут еще и наслоилось недовольство мигрантами и в целом достаточно сложное положение так называемого среднего класса во Франции, казалось бы зарплаты сильно поболее, чем в Украине, но с подвижкой на цены, могу предположить, что процентов 15 населения в Украине с учетом поправки цен, живет гораздо лучше, чем средний класс во Франции, особенно чинуши, таможенники, прокуроры, бизнесмены, делящиеся с властью, топ-менеджеры, контрабандисты, члены преступных группировок, честные айтишники, стоматологи и другие удачные люди.
Додано: Сер 05 гру, 2018 00:42
Vitl
Прошу прощения, под "более владеющими инфой" я понял тех, кто писал в контакте. Вы имели ввиду писавших здесь. Я их уважаю и вполне доверяю, но, к сожалению, они высказывались на основе своих впечатлений о работе своих фирм. Это, конечно, информация к сведению, но для уверенности маловато - статистически не достоверные данные.
В формулировке "низы не хотят" имеется ввиду не бурчание на кухнях, а готовность выйти на Майдан (как пример, Франция).
То, что было у нас, Вы сами описали - "За идею конечно были люди, но их было в десятки раз меньше, чем проплаченных. ... всё сводится к переделу доходов, у одних отнимают, другим отдают."
К низам всё это отношения не имеет, а "перекрой власти и смена вектора политики" требование, направленное на передел доходов, о кот. говорится во второй фразе цитаты. Надеюсь, Вы не имели ввиду, что передел намечался в пользу низов?
Так что да, экономических требований у "низов" ("народных масс") не было и, тем более, они не являлись ничьей целью.
Кстати,
И ещё из "Інформація про виконання Державного бюджету України за доходами, надходження до місцевих бюджетів та ЄСВ станом за 30.11.2018" сальдо Госбюджета - 724 471,5 - 859 349,5 - 843 133,0 млн. грн. (первое число за янв.-ноябрь 2017, второе - план на я.-н. 2018, третье - факт за я.-н. 2018).
И ещё по НБУ - 40 000,0 - 50 549,0 - 44 614,3 (то же самое - 2017, план и факт за я.-н. 2018).
По местным бюджетам перевыполнение на 5 млрд.
И интересная цифра по ЕСВ - 160 908,1 млн. за я.-н. 2017, 203 981,0 - за я.-н. 2018, т.е на 43 072,9 млн. или на 26,8% больше, чем в 2017.
Добавлю по НДС - "відшкодування ПДВ - -51,7 -4,0". Здесь первая цифра за дек. 2017, вторая - за дек. 2018 на 3-е число (в млн. грн). Это мне не понятно. Почему так мало возмещено в дек. 2017, при том что за год было 108 772,5 млн.?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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