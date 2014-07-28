Додано: Сер 05 гру, 2018 00:42

Станом на 01.12.2018 сума коштів на єдиному казначейському рахунку складає 17 205 млн грн

сальдо Госбюджета

По местным бюджетам

по ЕСВ

по НДС

Прошу прощения, под "более владеющими инфой" я понял тех, кто писал в контакте. Вы имели ввиду писавших здесь. Я их уважаю и вполне доверяю, но, к сожалению, они высказывались на основе своих впечатлений о работе своих фирм. Это, конечно, информация к сведению, но для уверенности маловато - статистически не достоверные данные.В формулировке "низы не хотят" имеется ввиду не бурчание на кухнях, а готовность выйти на Майдан (как пример, Франция).То, что было у нас, Вы сами описали - "За идею конечно были люди, но их было в десятки раз меньше, чем проплаченных. ... всё сводится к переделу доходов, у одних отнимают, другим отдают."К низам всё это отношения не имеет, а "перекрой власти и смена вектора политики" требование, направленное на передел доходов, о кот. говорится во второй фразе цитаты. Надеюсь, Вы не имели ввиду, что передел намечался в пользу низов?Так что да, экономических требований у "низов" ("народных масс") не было и, тем более, они не являлись ничьей целью.Кстати,И ещё из "Інформація про виконання Державного бюджету України за доходами, надходження до місцевих бюджетів та ЄСВ станом за 30.11.2018"- 724 471,5 - 859 349,5 - 843 133,0 млн. грн. (первое число за янв.-ноябрь 2017, второе - план на я.-н. 2018, третье - факт за я.-н. 2018).И ещё по НБУ - 40 000,0 - 50 549,0 - 44 614,3 (то же самое - 2017, план и факт за я.-н. 2018).перевыполнение на 5 млрд.И интересная цифра- 160 908,1 млн. за я.-н. 2017, 203 981,0 - за я.-н. 2018, т.е на 43 072,9 млн. или на 26,8% больше, чем в 2017.Добавлю- "відшкодування ПДВ - -51,7 -4,0". Здесь первая цифра за дек. 2017, вторая - за дек. 2018 на 3-е число (в млн. грн). Это мне не понятно. Почему так мало возмещено в дек. 2017, при том что за год было 108 772,5 млн.?