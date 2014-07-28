|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:39
del
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 05 гру, 2018 10:03, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:47
про 15% это перебор, 1,5-2% населения (заможных людей (с годовым доходом от 100к долл)-не больше 500-600 тысяч)
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 05 гру, 2018 10:04, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:59
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:32
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Гуглится, что средняя зарплата во Франции после выплаты налогов около 2250 евро, то есть чистая как принято называть у нас.
С учетом паритета цен предполагаю, что это примерно равно зарплате в 1000 евро у нас.
Так что думаю цифра 15 процентов, которую я предположил, очень близка к реальности.
|