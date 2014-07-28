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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1168116911701171
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:47

про 15% это перебор, 1,5-2% населения (заможных людей (с годовым доходом от 100к долл)-не больше 500-600 тысяч)
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 05 гру, 2018 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 09:59

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:которое ноет на кухнях, лавочках и форумах
О! Таких тут пруд пруди!
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:про 15% это перебор, 1,5-2% населения (заможных людей (с годовым доходом от 100к долл)-не больше 500-600 тысяч)
Гуглится, что средняя зарплата во Франции после выплаты налогов около 2250 евро, то есть чистая как принято называть у нас.
С учетом паритета цен предполагаю, что это примерно равно зарплате в 1000 евро у нас.
Так что думаю цифра 15 процентов, которую я предположил, очень близка к реальности.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:17

ЛАД
Так что да, экономических требований у "низов" ("народных масс") не было и, тем более, они не являлись ничьей целью.

Не будем сильно углубляться в контекст.Но останусь при своём - низы пошли тоже за "лучшей жизнью" путём изменений.Это не формулировалось как цель - больше доход и больше всего остального, но было в умах.Просто поменять шило на мыло целью никак не было.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Уверенным шагом идём к 28...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 11:22

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Приветствую!
"Уверенным шагом идём к 28..." и даже ниже! Очень заяц путает следы в этом году, "кидает петли"! ))))
Принял решение по гривне , зашедшей по 28,30-28,60, в пользу гривны - открываю депо 3-6 мес
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 12:58

  Vitl написав:Уверенным шагом идём к 28...

МБ уже занырнул под 28....
Сейчас кассы банков типа Юнекс/Пивденный потянут вниз налик
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