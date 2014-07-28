Додано: Сер 05 гру, 2018 11:17

ЛАД

Так что да, экономических требований у "низов" ("народных масс") не было и, тем более, они не являлись ничьей целью.



Не будем сильно углубляться в контекст.Но останусь при своём - низы пошли тоже за "лучшей жизнью" путём изменений.Это не формулировалось как цель - больше доход и больше всего остального, но было в умах.Просто поменять шило на мыло целью никак не было.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.