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Додано: Сер 05 гру, 2018 09:47
про 15% это перебор, 1,5-2% населения (заможных людей (с годовым доходом от 100к долл)-не больше 500-600 тысяч)
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 05 гру, 2018 10:04, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 05 гру, 2018 09:59
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Додано: Сер 05 гру, 2018 10:32
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Гуглится, что средняя зарплата во Франции после выплаты налогов около 2250 евро, то есть чистая как принято называть у нас.
С учетом паритета цен предполагаю, что это примерно равно зарплате в 1000 евро у нас.
Так что думаю цифра 15 процентов, которую я предположил, очень близка к реальности.
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:17
ЛАД
Так что да, экономических требований у "низов" ("народных масс") не было и, тем более, они не являлись ничьей целью.
Не будем сильно углубляться в контекст.Но останусь при своём - низы пошли тоже за "лучшей жизнью" путём изменений.Это не формулировалось как цель - больше доход и больше всего остального, но было в умах.Просто поменять шило на мыло целью никак не было.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:18
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Уверенным шагом идём к 28...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 05 гру, 2018 11:22
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Приветствую!
"Уверенным шагом идём к 28..." и даже ниже! Очень заяц путает следы в этом году, "кидает петли"! ))))
Принял решение по гривне , зашедшей по 28,30-28,60, в пользу гривны - открываю депо 3-6 мес
Додано: Сер 05 гру, 2018 12:58
Додано: Сер 05 гру, 2018 14:14
7км с утра 27,97-28,02 к вечеру 27,95-28,01 на опте даже можно купить по 28,00
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 05 гру, 2018 14:15
prodigy
Голову на отсечение не дам, но насколько помню, просто вернулись к старым ценам на транспорт. газа, кот. подняли год или два назад.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 05 гру, 2018 15:19
Согласен. можно слишком далеко уйти от темы.
Тоже согласен. Но это далеко от "низы не хотят". Не было настолько плохо. Кроме того, сработала ещё и массовая психология или психология толпы, пошел авторазогрев ситуации.
freeze
Пусть численность населения в Украине даже 35 млн. (отбросим труд. мигрантов). Тогда 15% это 35млн.х15% = 5,25 млн. чел.
Если Вы хотите сказать, что у нас 5+ млн. чел. зарабатывает 1000евро и больше, то, по-моему, это преувеличение. Скорее поверю в цифру prodigy 500-600 тыс. Он, правда, говорит о доходе 100 тыс. долл. в год, но, думаю, таких ещё меньше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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